Současní i bývalí závodníci vzpomínají na Stirlinga Mosse

Moss byl považován za jednoho z nejlepších závodníků historie, který nikdy nezískal titul mistra světa formule 1. Čtyřikrát se stal vicemistrem světa, získal 16 vítězství ve F1 a triumfoval i v řadě dalších významných závodů.

I po konci kariéry v roce 1962 zůstal v motorsportu aktivní a zúčastnil se několika historických závodů.

Mercedes, tým, za který Moss závodil v roce 1955, na Twitter napsal: „Sportovní svět dnes přišel nejen o skutečnou ikonu a legendu, ale i o gentlemana. Tým a rodina Mercedes Motorsport ztratila drahého přítele. Sire Stirlingu, budeš nám chybět.“

A moment we’ll cherish forever 🙏 Sir Stirling Moss and @LewisHamilton at Monza in 2015, taking to the iconic banking in two Silver Arrows



🎥 x @BBCSport pic.twitter.com/1Hj7WGkvSH — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 12, 2020

Přidal se také mistr světa F1 z roku 1978 Mario Andretti. „Zrovna jsem slyšet velmi smutnou zprávu, že můj drahý přítel Stirling Moss zemřel. Byl mým hrdinou a byl to milý muž, kterého všichni milovali. Byl skutečným velikánem našeho sportu a bude nám chybět.“

„Mocný závodník a člověk,“ popisuje Mosse bývalý pilot F1 a současný expert britské televize Sky Sports Martin Brundle. „Pozoruhodný muž. Přežil nejnebezpečnější éru motorsportu a dnes zemřel ve věku 90 let. Mohl vyprávět úžasné příběhy a byla čest znát se s ním.“

RIP Sir Stirling. A true legend and a wonderful person. To Scuderia Ferrari, he was a formidable opponent.

Our thoughts are with his wife, family and friends. pic.twitter.com/MbshEwJuxq — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 12, 2020

„Velmi smutný den. Stirling Moss nás opustil po dlouhém boji. Byl skutečnou legendou motorsportu a zůstane jí navždy. Mé myšlenky jsou nyní s jeho ženou Suzie, jeho rodinou a přáteli,“ napsal prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt.

Šestinásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton se s Mossem setkal v roce 2013. „Dnes říkáme sbohem Siru Stirlingu Mossovi, závodnické legendě. Budou mi chybět naše rozhovory. Jsem vděčný, že jsem s ním mohl zažít tyto speciální chvíle. Posílám modlitby a myšlenky jeho rodině. Nechť odpočívá v pokoji.“

Today we say goodbye to Sir Stirling Moss, the racing legend. I certainly will miss our conversations. I am truly grateful to have had these special moments with him. Sending my prayers and thoughts to his family. May he rest in peace🙏🏾 pic.twitter.com/SDUAqxENHk — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 12, 2020

Bývalý pilot F1 a prezident Klubu britských závodníků (BRDC) vyzdvihl Mossův talent. „Sir Stirling byl členem BRDC od roku 1948, kdy také závodil v prvním závodě na Silverstonu. Od té doby byl velmi věrným členem a skutečným ambasadorem našeho klubu. Sir Stirling měl za volantem výjimečný a syrový talent, miloval závodění a žil svůj život naplno. Opravdu skvělá osobnost a gentleman, který bude všem chybět.“

„Smutná, smutná zpráva, že legenda Sir Stirling Moss zemřel. V našich očích mistr světa,“ přidal se bývalý pilot F1 Johny Herbert.

We are deeply saddened to hear about the passing of BRDC Member, motorsport legend & friend to many Sir Stirling Moss OBE. Our thoughts are with Lady Moss & their family at this difficult time. A proud BRDC Member from the day he received his badge & we will all miss him dearly. pic.twitter.com/1qca9mvuRD — BRDC (@BRDCSilverstone) April 12, 2020

So sad to hear the news about Stirling. Easter now; Easter back in 1962, when he crashed so heavily at Goodwood. Thoughts and hugs with Suzie. I took this pic a couple of days before Stirl left for his last cruise. He's telling Jack Windsor all about the Mercedes W125 x pic.twitter.com/GBM0SJC3CI — Peter Windsor (@PeterDWindsor) April 12, 2020

Foto: Getty Images / Shaun Botterill