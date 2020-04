Současné formule jsou moc těžké, zoufá si Vettel

Formule jsou po návratu turbomotorů velice rychlé. Traťové rekordy padají jeden za druhým. Podle Sebastiana Vettela to však nestačí. Vozům by prospěla odtučňovací kúra.

„Co se týče přítlaku, jsou vozy fenomenální. Je neskutečné, jak auta drží a jak jsou blesková ve středně rychlých a rychlých zatáčkách.

V pomalých úsecích je ale vysoká hmotnost znát. Pociťujete to třeba při rychlých změnách směru jízdy v šikanách nebo při projíždění vlásenkami. Auta jsou zkrátka podle mého názoru moc těžká.

Radši bych měl lehčí vozy i za cenu menšího přítlaku. Nakonec bychom měli stejné časy na kolo, ne-li ještě rychlejší. Současný trend těžších aut je důsledkem pohonných jednotek a věcí, které s nimi souvisejí.

Pochopitelně jsou tu také bezpečnostní záležitosti, kterých není možné se zbavit. Takové halo váží kolem deseti kilogramů. Možná by šlo trochu zlehčit a zajistit stejnou bezpečnost. Nicméně je to věc, kde mi kila ani tak nevadí.

O jiných věcech už můžeme debatovat. Myslím si, že bychom si měli vzpomenout, jaký byl pocit jet ve formuli vážící jen 600 nebo 620 kilo. Nyní je to klidně 750.

Když sedíte v motokáře, je to něco úplně jiného. Za fakt, že jsou to tak mrštné stroje, může do velké míry právě malá hmotnost. I přestože nejsou objektivně příliš silné, mohou být velmi, velmi rychlé.

A o to právě jde. Vrátit pocit, že si s autem můžete hrát jako s motokárou,“ řekl Vettel v rozhovoru pro Autosport.

Foto: Getty Images / Mark Thompson