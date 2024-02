Současná technická pravidla mě zprvu deprimovala, přiznal Newey

Když před sezonou 2022 začaly v F1, s jednoročním odkladem, platit nové regule, znamenalo to poměrně velkou revoluci.

S cílem zlepšit úroveň závodění FIA přistoupila k velkým změnám – došlo ke zjednodušení designu přítlačných křídel a zároveň přepsání pravidel umožnilo návrat tzv. přísavného efektu.

Technický šéf Red Bullu a nejúspěšnější konstruktér historie F1 Adrian Newey nyní promluvil o tom, jaký měl prvotní názor na změnu pravidel, která vedla k podobě současné generace vozů.

„Musím přiznat, že když jsem viděl první návrh těchto pravidel, byl jsem z toho docela deprimovaný,“ nechal se slyšet britský inženýr v rozhovoru pro časopis Autosport.

„Regule se zdály velmi normativní. Stejně to vnímaly i ostatní týmy, takže se nám podařilo dosáhnout určitého zmírnění restrikcí, která se s novými pravidly pojily,“ uvedl Newey dále s tím, že jakmile se dostal k detailům nových předpisů, zjistil, že prostor pro jejich interpretaci je širší, než se na první pohled zdálo.

„Myslím, že se to potvrdilo už na začátku předloňského roku, kdy týmy přišly s různými vizuálně velmi odlišnými řešeními,“ uznal jeden ze strůjců úspěchů týmu Red Bull, který jen vloni vyhrál 21 závodů.

„Musím navíc přiznat, že mě osobně změny předpisů baví, protože dávají šanci najít nové cesty. Co se roku 2026 (kdy nastane další změna regulí, pozn. red.) týká, to se teprve uvidí, ale těší mě možnost podívat se na věci z nové perspektivy a pohledu,“ prohlásil Newey, jenž očekává, že do další změny technických pravidel si budou vozy jednotlivých týmů stále více podobné.

I přesto je z pohledu Red Bullu, který dosud dokázal z aktuálních pravidel vytěžit nejvíce, podle Neweyho stále prostor ke zlepšení.

„I když je to méně vzrušující, stále jde v detailech a ve vyvážení najít nějaké kousky času. Přestože jde o stále menší a menší posun. Uvidíme, jestli se někomu podaří udělat větší skok,“ dodal Newey.