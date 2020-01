Současná struktura příjmů by podle Brawna pro nový tým ve F1 znamenala „jistou smrt“

V současné době se finanční příjmy rozdělují mezi deset nejlepších týmů v hodnocení Poháru konstruktérů z předešlé sezóny. Některé týmy navíc dostávají další bonusy.

Za současných podmínek rozdělování financí klesl počet týmů formule 1 z dvanácti v roce 2012 na deset, které jsou ve F1 od roku 2017.

Na konci letošního roku přitom skončí současná obchodní dohoda F1 a týmů. Brawn proto už s týmy jedná o tom, jak se od příštího roku změní struktura finančních odměn.

„Nemyslím si, že chceme model, ve kterém dostane zaplaceno jen deset týmů, protože to je jistá smrt pro jedenáctý tým. Viděli jsme to. Historie ukázala, že je tomu tak vždy. Musíme pro to najít řešení, o kterém momentálně diskutujeme,“ řekl Brawn v rozhovoru pro RaceFans.

Roli bude hrát také rozpočtový strop, který bude zaveden v rámci nových pravidel pro sezónu 2021. Ten stanoví způsob, jakým mohou týmy nakládat se svými financemi. Nové týmy naopak nebudou moci investovat velké sumy ještě před svým vstupem do F1.

„Rozpočtový strop funguje i před vstupem, kdy máte možnost kontrolovat, co utratíte. Těch 175 milionů dolarů určených na provoz týmu se dá před vstupem do F1 utratit na různé další věci,“ popisuje.

„Stále je potřeba vynaložit velké investice, abyste se dostali do formule 1, ale i rok nebo dva před vaším prvním startem máte možnost je kontrolovat. Existuje tedy strop investic, které může každý udělat.“

Foto: Getty Images / Clive Mason