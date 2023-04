Současná pravidla jsou nejsložitější v historii, říká Fallows. Rád by viděl větší rozdíly mezi auty

Formule 1 vloni zavedla pravidla, která měla zlepšit předjíždění – respektive umožnit, aby se k sobě vozy mohly snadněji přiblížit. Nebylo to však zadarmo. Pravidla jsou hodně složitá a restriktivní.

„Současná pravidla jsme zavedli s těmi nejlepšími úmysly a s mnoha velmi dobrými výzkumy,“ řekl technický šéf Astonu Martin Dan Fallows v oficiálním podcastu F1.

„Ale nyní máme soubor předpisů, které jsou zdaleka nejsložitější v historii F1, pokud jde o délku – platí to u sportovních i technických pravidel. Jsou také nejsložitější na skutečnou kontrolu, takže práce FIA je exponenciálně těžší než v posledních několika letech. A já si prostě nemyslím, že to bylo skutečně přínosné.“

Podle Fallowse to povede k tomu, že vozy budou stále podobnější. „Restriktivnost pravidel znamená, že jak se budou týmy snažit zlepšit své výkony, budou nevyhnutelně vyrábět stále podobnější konstrukce.“

„Myslím, že jsme se snažili zavést předpisy, které by zlepšily show. Jak jsem řekl, udělali jsme to s těmi nejlepšími úmysly, ale skončili jsme u souboru předpisů, které vás nutí navrhnout vůz určitým způsobem. Například pro přední křídlo existuje neuvěřitelně komplikovaný soubor předpisů, které vás v podstatě nutí navrhnout ho ve velmi konkrétním tvaru.“

Fallows připomněl, že v minulosti měli inženýři předepsané boxy, ve kterých se mohli v dané části vozu pochybovat a dělat si, co chtějí. Nyní je situace výrazně restriktivnější.

Na otázku, zda se domnívá, že pravidla nabízejí dostatečný prostor pro inovace, Fallows odpověděl: „Upřímně řečeno ne. Není tomu tak ne.“

Přestože jsou si týmy nyní blíže, Red Bull dominuje podobně jako vloni. Fallows uvedl, že rozdíly v konstrukci, které umožňují výrazný výkonnostní náskok Red Bullu, jsou většinou drobné a skryté, takže je fanoušci těžko ocení.

„Nemohu popřít, že rozdíl ve výkonu určitě existuje. Pravdou je, že rozdíly mezi vozy jsou ve velmi malých detailech, z nichž spousta je neviditelná. Buď jsou pod karoserií, nebo jsou v oblastech vozu, které jsou značně obtížně viditelné.“

„Nejsem si jistý, zda tyto velmi malé detaily jsou tím, co bychom chtěli vidět. Osobně bych mnohem raději viděl úplně jiná auta, která mají všude šílené tvary a nové, inovativní nápady. Ale uznávám, že je to možná jen můj názor.“

„Myslím si, že vozy, které jsou velmi viditelně odlišné, a to nejen v oblasti bočnic, jsou pro F1 dobré. Řekl bych, že to je to, co fanoušci chtějí vidět. Vždy jsme identifikovali, a to i z diskusí, které jsme o těchto předpisech vedli v minulosti, že to není jen formule pro jezdce. Lidé chtějí sledovat sport, ve kterém jsou vozy odlišujícím prvkem.“