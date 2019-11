Současná forma Red Bullu může pomoci Hondě při rozhodování o setrvání ve F1

Max Verstappen vyhrál po startu z pole position divoký závod v Sao Paulu před Pierrem Gaslym z týmu Toro Rosso. Honda díky tomu jako dodavatel motorů získala první dvojité vítězství ve formuli 1 od Velké ceny Japonska v roce 1991.

V poslední části sezóny kromě toho Verstappen byl nejrychlejší ještě v kvalifikaci v Mexiku, kde ale kvůli penalizaci startoval až čtvrtý.

V roce 2021 začnou ve formuli 1 platit zcela nová pravidla a vedení Hondy stojí před rozhodnutím, zda bude ve F1 pokračovat i po sezóně 2020. I proto je podle Hornera úspěch v této části letošní sezóny v rozhodování Hondy důležitý.

„Myslím, že je to velmi důležité. Honda vidí velké zlepšení a po pěti letech odhodlání a úsilí vidí odměnu. Musíte si vzpomenout, jak to bylo, když se vrátili do sportu. Myslím, že odvedli skvělou práci, když si udrželi svou vášeň a hrdost, aby se dostali do této pozice.“

Hornerův názor o důležitosti vítězství v Brazílii sdílí také technický šéf Hondy ve F1 Tojoharu Tanabe.

„Doufám, že tento výsledek bude mít pozitivní dopad na naši budoucnost. Já nejsem zapojen do procesu rozhodování. Na tom pracují členové naší správní rady. Když budeme připraveni, oznámíme to,“ řekl Tanabe.

Foto: Getty Images / Mark Thompson