Souboje s Russellem nejsou osobní, říká Bottas

Bottas dříve naznačil, že Russella a Mercedes využil jako „motivaci“ k tomu, aby se v Imole posouval vpřed.

Na dotaz, zda byl souboj s Russellem osobní, odpověděl: „Nevím. Ne, jde o body.“

„Usilujeme o body a vždy se snažíme maximalizovat každou příležitost, každou pozici, kterou můžete získat,“ řekl Bottas, kterého cituje racingnews365.com.

„Samozřejmě to pro mě byl v tom závodě pěkný cíl, protože od poloviny do konce závodu se kolem mě moc nedělo, takže jsem ho doháněl o několik desetin za kolo, a to mě prostě tlačilo. Cílem byly spíš body než člověk.“

Bottas si pochvaluje pokrok, kterého Alfa Romeo dosáhla. „Hodně si to užívám. Sezonu jsme zahájili závodem, ve kterém jsme získali body. A co si opravdu užívám, je pokrok, který jsme jako tým dokázali dosáhnout. Rozhodně nepadáme zpátky, a to je pro nás motivace jít dopředu. Opravdu, opravdu si tu jízdu užívám.“

Alfa Romeo chystá pro Španělsko balík vylepšení. Bude ho potřebovat. Má sice solidní vůz, který nemá žádné zřejmé slabiny, ale v úvodu sezóny také těží z hmotnosti – vůz Alfy Romeo je nejblíže minimální hmotnosti. Ostatní mají vozy těžší, což se projevuje v čase na kolo, ale snaží se tento problém vyřešit. Výhoda Alfy Romeo tak brzy zmizí.