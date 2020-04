Souboje s Maxem jsou zábavné, ale od Lewise se více naučím, říká Leclerc

K nejtěsnějšímu souboji mezi Leclercem a Verstappenem došlo v loňském roce v Rakousku, kde spolu oba bojovali o vítězství. Na Red Bull Ringu nakonec triumf slavil Nizozemec, který ve vzájemném souboji vytlačil Leclerca mimo trať. Verstappenovo počínání ponechali traťoví komisaři bez trestu.

Po závodě v Rakousku Leclerc prohlásil, že změní svůj přístup k soubojům na trati. Agresivněji následně pojal další duel s Verstappenem na Silverstonu a díky nevybíravým defenzivním manévrům odolal tlaku ze strany Mercedesů a vyhrál pro Ferrari domácí grand prix v Monze.

V rozhovoru pro poslední díl pravidelného pořadu Sky Sports F1 Vodcast se monacký pilot rozpovídal o soubojích s Verstappenem a Hamiltonem a vysvětlil rozdíly mezi přístupy obou závodníků k chování na trati.

„Pokud bych si chtěl být jistý, že dojedu do cíle, tak zvolím Lewise. Pro zábavu a těsné závodění zase naopak Maxe. S ním jsou souboje vždy vzrušující,“ odpověděl Leclerc na otázku, se kterým ze dvou zmíněných pilotů na tratích mistrovství světa bojuje raději.

„Nechává jen velmi málo místa, ale to je to, co na tomto sportu máme všichni rádi. Někdy je to trochu za hranou, někdy přesně na hraně, celkově si to ale užívám,“ řekla mladá hvězda Ferrari o soubojích s pilotem týmu Red Bull.

Zatímco zápolení s Maxem Verstappenem je zábavné, ze soubojů s Lewisem Hamiltonem může Leclerc získat nové cenné zkušenosti.

„Lewis má trochu odlišný jízdní styl. Je extrémně chytrý a ze soubojů s ním se toho můžu hodně naučit. Se svými zkušenostmi vždy ví, co se chystáte udělat. Díky tomu je na trati tak dobrý,“ uvedl Monačan.

„Není příliš agresivní, vždy se chová korektně. Stále však předpovídá vaše další tahy.“

Foto: Getty Images / Clive Mason