Souboj z 48. kola: Stewardi neměli záběry z Verstappenova vozu

Sportovní komisaři incident zaznamenali, ale nakonec ho ani nevyšetřovali. Podle Tota Wolffa si Verstappen zasloužil penalizaci.

Po závodě se ukázalo, že rozhodnutí bylo přijato, aniž by se Masi nebo stewardi dívali na palubní záběry z Verstappenova vozu, které by odhalily jeho zásahy do řízení

Jediný záznam incidentu z Verstappenova vozu, který se objevil v televizním přenosu, pocházel ze zadní kamery.

„Zatím nebyl získán,“ potvrdil Masi. „Bylo o to požádáno. Jde pouze o kamery, které vysílají, to je v podstatě to, k čemu máme přístup po celou dobu.“

Masi připustil, že záběry by mohly odhalit významné informace. „Mohlo by to tak být, rozhodně. Potenciálně určitě.“

„Ale ne, neměli jsme k nim přístup. Samozřejmě záznam byl stažen, a jakmile ho získáme, jakmile nám ho dodá držitel komerčních práv, podíváme se na něj.“

„Záběry z přední části, 360stupňové záběry, všechny úhly kamer, které nemáme k dispozici v přímém přenosu, budou staženy a podíváme se na ně po závodě.“

Masi však odmítl, že by rozhodnutí nevyšetřovat incident bylo v rozporu s minulými tresty. Poukázal na to, že týmy se již dříve dohodly na filozofii posuzování incidentů označované jako „nechat je závodit“.

„Incident posuzujete podle jeho podstaty a na vše se podíváte. A nezapomínejme, že máme celkové zásady nechat je závodit, a když se na to podíváme ze všech úhlů, které jsme měli k dispozici, byla přijata právě tato filozofie.“

„Jsou plus minus zhruba vedle sebe, takže si myslím, že pro dobro všech to bylo nechat je závodit a my jsme je nechali závodit.“

Masi nicméně přiznal, že zvažoval, že Verstappenovi za tento incident ukáže černobílou vlajku, která signalizuje nesportovního chování. Později Verstappen vlajku skutečně viděl, ale z jiného důvodu – za kličkování při snaze udržet Hamiltona za sebou.