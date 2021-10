Souboj s Verstappenem skončí objetím a polibky, říká Hamiltonův otec

Podle Anthonyho Hamiltona není mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem nepřátelství a není pravda, že by se neměli rádi.

„Ne, to není pravda, jsou to ostří konkurenti,“ řekl Anthony Hamilton pro talkSPORT.

„Lewis je tam, kde chce být Max, Max je tam, kde chce být Lewis. Jsou jako boxeři, kteří jdou do ringu, ale zaručuji vám, že až bude po všem, bude mezi nimi obrovské objetí, smích a polibky.“

„Říká se tomu konkurence. Když se příliš přátelíte se svým konkurentem, pak příliš uberete plyn. Stačí se podívat na závodění mezi dvěma jezdci McLarenu a Ferrari, ti jsou přátelé,“ naráží Anthony Hamilton na souboje mezi jezdci McLarenu a Ferrari po startu Velké ceny USA.

Ve druhé polovině závodu došlo k souboji mezi Sainzem a Ricciardem. Sainz označil Ricciarda za nečistého.

„Tohle je závodění. Když jste mimo závodní pole, jste velcí kamarádi, když bojujete, tak v lásce i válce je vše dovoleno.“

Hamilton nedávno prodloužil smlouvu o další dva roky. Jak dlouho ještě bude závodit, to jeho otec neví.

„Nejsem si jistý,“ řekl Anthony Hamilton. „Jak mu vždy říkám, pokud se cítíš fit, pokud tě stále baví řídit auto, stále do něj rád usedáš, tak pokračuj. A to je to, co miluje, miluje řízení auta, předpokládám, že bude pokračovat.“

„Být starším v sérii, ať už jde o cokoliv, je vítězstvím, protože je velmi vzácné, abyste se dostali do věku 36, 37 let a stále byli schopni soutěžit na této úrovni s jezdci, kteří jsou o 10 let mladší, takže pro nás je každý den vítězstvím v šampionátu.“

„Lewis je poslední z mohykánů. Když se nad tím zamyslíte, je z éry Rosberga, Kubicy, Kovalainena a všichni tito kluci už odešli, ale Lewise je stále tady, je v nové éře se všemi novými mladými jezdci a stále je jezdcem, kterého je potřeba porazit.“