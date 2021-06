Souboj s McLarenem není hlavní cíl, říká Binotto

Na Paul Ricardu se jezdci Ferrari trápili s drolením předních pneumatik. Na Red Bull Ringu byla situace výrazně lepší.

„Problém z Francie jsme samozřejmě ještě zcela nevyřešili,“ řekl Binotto pro web F1. „Když se podíváme zpět na Francii, mohli jsme některé věci udělat jinak a zlepšit tam náš výkon. Ale celkově si myslím, že auto má určité slabiny, které tady nebyly vidět. Silverstone pro nás může být znovu obtížným okruhem – jsou tam vysokorychlostní zatáčky, které dostávají do pneumatik velké množství energie.“

„Důležitější je podle mě přístup. To, jak tým reagoval v Rakousku, fungovalo správně a jsem si celkem jistý, že pokud pro nás bude Silverstone obtížným okruhem, bezpochyby to bude lepší než ve Francii.“

Souboj s McLaren

Ferrari bylo třetí v Poháru konstruktérů. Po debaklu ve Francii se na třetí pozici dostal McLaren. Ve Štýrsku Ferrari snížilo ztrátu na 12 bodů.

„Jak moc je pro nás důležité získat body na McLaren? Není,“ řekl Binotto. „Na začátku sezony jsem řekl, že naším hlavním cílem je zajistit, abychom se vyvíjeli s ohledem na příští rok a další sezony a abychom se zlepšili v každé oblasti, abychom se poučili z chyb, například jako tomu bylo ve Francii.“

„Třetí místo je pro nás cílem, ale ne tím hlavním. Tím hlavním je, abychom se jako tým zlepšovali a byli konkurenceschopní i v budoucnu. Takže ano, je skvělé, že jsme získali nějaké body do Poháru konstruktérů, ale to by neměl být náš hlavní cíl v sezoně.“

„A to, že se našim jezdcům daří – na rozdíl od McLarenu... nebudu hodnotit ostatní, nezačnu to dělat, budu hodnotit jen nás a řeknu, že jsem velmi hrdý na to, jak naši jezdci zapadají do týmu.“