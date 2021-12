Souboj s Ferrari podle Norrise oba týmy vytrénoval na souboj o titul

Oba týmy byly vyrovnané, jak ukazují statistiky níže. McLaren měl slabší konec roku a Ferrari určitě pomohlo nasazení nové baterie. Bodový rozdíl byl tak nakonec větší, než odpovídal celkový průběh sezóny.

Podle Landa Norrise souboj pomohl neusnout na vavřínech a vytrénovat se na souboj o titul, který snad oba týmy brzy zažijí.

„Řekl bych, že to docela pomohlo,“ odpověděl Lando Norris na otázku webu Motorsport.com ohledně přínosu boje s Ferrari.

„Jen to, že jsme měli tuto mentalitu, že nás drželi na nohou, že jsme se snažili najít drobná zlepšení v času na kolo. Občas je snadné se uspokojit a přestat na to myslet, zvláště když jste sami, třetí nejrychlejší auto a nikdo před vámi ani za vámi.“

„Existují způsoby, jak do této pasti spadnout, takže si myslím, že to pro nás bylo dobré. To samé pro ně – nebyl to pro ně jednoduchý rok, takže si myslím, že nám to oběma prospělo.“

# Ferrari McLaren Body 323,5 275 Vítězství 0 1 Pole positions 2 1 Stupně vítězů 5 5 Kola ve vedení 72 79 Nejrychlejší kola 0 2

Norris řekl, že McLaren podle něj zažil mnohem lepší sezónu, přestože se v pořadí týmů propadl ze třetího na čtvrté místo. McLaren získal v letošní sezóně 275 bodů, zatímco v roce 2020 to bylo 202 bodů. Vloni bylo samozřejmě méně závodů, ale pokud to přepočteme, McLaren si polepšil. Navíc dokázal vyhrát závod a získat double.

Ferrari, které mělo v roce 2020 velmi špatnou sezónu, si ale polepšilo ještě výrazně více, i když závod vyhrát nedokázalo.

„Řekl bych, že to byla náročná sezóna, a přesto věřím, že jsme měli mnohem lepší sezónu než loni,“ řekl Norris.

„Jsme blíže ke špičce a také odstup od ostatních kromě Ferrari je mnohem větší. Přesto to byla velmi dobrá sezóna, a to nejen z hlediska výsledků a bodů, ale také toho, jak jsme jako tým spolupracovali a jak jsme z toho vytěžili maximum.“

„Myslím, že jsme v lepší pozici pro příští rok, kdy s nimi budeme častěji závodit a doufám, že i s kluky vepředu.“