Souboj mého syna s Verstappenem připomíná rivalitu mezi Sennou a Prostem, říká Antonio Pérez

Otec Sergia Péreze tvrdí, že mu souboj mezi jeho synem a Maxem Verstappenem připomíná bitvy Ayrtona Senny s Alainem Prostem z konce osmdesátých let.

Letošní sezoně F1 zatím zcela dominuje tým Red Bull, který vyhrál všech dosavadních pět velkých cen. Úřadující šampion Max Verstappen zvítězil ve třech případech, zatímco jeho týmový kolega Sergio Pérez vystoupal na nejvyšší stupínek dvakrát.

Převaha Red Bullu se promítá i do průběžného hodnocení jezdců, v němž si duo rakouské stáje postupně buduje náskok před konkurencí.

I když do konce sezony zbývá odjet ještě 18 závodů, vše nasvědčuje tomu, že se i letos bude ze světového primátu radovat závodník Red Bullu.

Navzdory tomu, že na trati mezi Verstappenem a Pérezem zatím k žádnému dramatickému souboji nedošlo, má otec druhého jmenovaného pilota Antonio Pérez za to, že bitva Nizozemce s Mexičanem je podobná dnes již legendární rivalitě mezi Ayrtonem Sennou a Alainem Prostem z konce osmdesátých let.

Senna vs. Prost Senna s Prostem závodili v letech 1988 a 1989 pro tým McLaren, který podobně jako nyní Red Bull dominoval, takže se souboj o titul zúžil pouze na tyto jezdce. Interní bitva mezi Sennou a Prostem se postupem času stala velmi vyhrocenou a z obou pilotů se stali velcí rivalové. Jejich zápolení nakonec vyústilo vzájemnou kolizi ve VC Japonska 1989 a odchodem Francouze k Ferrari.

„Je třeba vzpomenout na dobu, kdy pro McLaren závodil Senna a Prost. Nyní to prožíváme znovu. Máme dva tygry v jedné kleci. Oba myslí stejně, snídají stejně a jedí stejně,“ řekl Antonio Pérez v rozhovoru pro mexické Esto.

„Vidíte, že se oba snaží získat nejrychlejší kolo závodu, v kvalifikaci chtějí mít pole position a i v tréninku chtějí být nejrychlejší,“ hledá Pérez další podobnosti.

Mexičan sice uzávává, že má Verstappen nad jeho synem „o několik setin na kolo“ navrch, ale údajně především proto, že je v Red Bullu již delší čas.

Checo už mohl být mistrem světa

Antonio Pérez je přesvědčen, že kdyby jeho potomek dostal u Red Bullu šanci dříve, vypadal by jeho životopis podstatně jinak.

„Když v minulosti (před příchodem do Red Bullu, pozn. red.) skončil desátý, bylo to úžasné. Kdyby však měl Checo takovou příležitost dříve, tak jako měli jiní mladí jezdci, byl by už několikrát mistrem světa, o tom nepochybuji,“ nechal se slyšet otec Sergia Péreze a dodal:

„Věřím, že tu Checa Péreze budeme mít dalších deset let a že se stane mistrem světa.“