Souboj jezdců Astonu Martin. Vettela zpomalení Strolla zaskočilo

Lance Stroll dokončil závod na desátém místě. Sebastian Vettel dojel na nebodované jedenácté pozici. Oba jezdci v závěru posledního kola svedli ostrý souboj.

V polovině poslední zatáčky se zdálo, že Stroll náhle zpomalil a donutil Vettela prudce zabrzdit. Čtyřnásobný mistr světa následně gestikuloval levou rukou.

Po závodě Vettel incident bagatelizoval s odůvodněním, že Aston jako tým přesto zaznamenal 10. místo.

„Myslím, že jsem byl rychlejší, ale na tom nezáleží. Pro tým je to stejný bod,“ řekl Vettel.

„Znovu šlápl na brzdy, než zrychlil, takže mě překvapil a já pak ztratil dynamiku. Ale jak jsem řekl, je to stejný bod pro tým. Takže na tom nezáleží.“

Lance Stroll uvedl, že se mu vůz na výjezdu trochu sklouzl a protočila se mu kola.

„Všichni závodíme a chceme každý víkend získat ten bod. Neudělal jsem nic bezohledného. Jen jsem se bránil tak, jako kdyby za mnou byl kdokoliv jiný.“

„Bojoval jsem s pneumatikami a dělal jsem všechno, co jsem musel, abych na konci udržel ten bod. Myslím, že to bylo všechno pod kontrolou. Bylo to v pořádku.“

„Na tvrdých pneumatikách to pro mě bylo opravdu těžké. Na středních to bylo dobré, ale pak na tvrdých jsem se dostal do dobrého tempa a pneumatiky byly dobré. Ale několik dalších kol bylo opravdu těžkých. Přehřívaly se přední i zadní a klouzalo to.“

„Posledních pár kol po virtuálním safaty caru jsem měl pocit, že jsem na tom s formou lépe než Ricciardo a možná bych mohl získat deváté místo. Ale pak jsem o to přišel a dostal se pod tlak Seba. Byla to dobrá bitva a nakonec jsem rád, že jsem získal bod.“