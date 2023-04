Sophia Flörsch: Návrat do F3 byl celou dobu můj cíl

Exklusivní rozhovor s německou závodnicí, která letos ve formuli 3 závodí se stájí PHM by Charouz.

I přes všechny snahy FIA je ženských závodnic pohybujících se v motorsportu stále málo. V novodobé FIA F3 závodily pouze dvě dívky, a to Tatiana Calderón a Sophia Flörsch. Německá závodnice navíc F3 opustila v roce 2020 po jediné sezóně a už to vypadalo, že se rozhodla zaměřit na vytrvalostí závody. Proto bylo pro mnohé milým překvapením, když na začátku letošní sezóny oznámila návrat do formule 3 s německo – českým týmem PHM by Charouz.

Jak se vlastně tato blonďatá závodnice k motorsportu dostala? „Na motokárách jsem začala jezdit, když mi byly čtyři roky na trati blízko Mnichova. A tak nějak za pomoci mého otce se mi podařilo dostat k motorsportu a do tohoto světa.“

V motorsportu tak tato dvaadvacetiletá závodnice působí již osmnáct let. Na svém kontě tedy má řadu momentů, na které může být pyšná.

„Vybrat ten největší úspěch je složité, protože za mých osmnáct let v motorsportu se stalo tolik věcí. Dobré momenty a úspěchy jsem zažila už v motokárách, pak přišla dvě pódia ve formuli 4, dvakrát jsem závodila v Macau, třikrát jsem se účastnila 24 hodin Le Mans, kde se mi podařilo skončit v top 10 v mé třídě a v posledních dvou letech jsem získala jsem dvě pódiová umístění v ELMS. Jsem šťastná, že mohu působit v tomto světě a dělat to co nejvíce miluji.“

Za úspěch se ovšem příliš nedá považovat její předchozí působení ve FIA F3 v roce 2020. Za celou sezónu nedokázala získat ani bod. Je však nutné připomenout, že tenkrát závodila s hodně slabou stájí Campos.

„Rok 2020 byl jiný, protože byl covid, takže sezóna byla opravdu krátká a oproti původnímu plánu začala velmi pozdě. Ovšem šampionát byl na super vysoké úrovni. Týmy i závodníci tam byli na té nejvyšší úrovni. Ten rok jsem se toho hodně naučila i když to s Camposem byla obtížná sezóna. Ale pořád jsme se pokoušeli z toho, co jsme měli, dostat maximum. A myslím, že jako závodnice jsem se tam během roku dokázala velmi posunout,“ vzpomíná Sophia na své předchozí působení ve formuli 3.

Po této jediné sezóně v F3 zamířila Sophia v roce 2021 do DTM a naplno se začala věnovat i vytrvalostním závodům. Závodila v ELMS i ve WEC ve třídě LMP2, přičemž se účastnila i závodu 24 hodin Le Mans. U vytrvalostních závodů zůstala i pro sezónu 2022. Proto bylo poněkud překvapivé, když na začátku sezóny 2023 podepsala smlouvu s PHM by Charouz a vrátila se zpět do formule 3.

„Jezdila jsem vytrvalostí závody, což byla zábava, úroveň šampionátů je tam vysoká a auta jsou velmi rychlá. Ale stále jsem znovu chtěla jezdit formulové závody. Celou dobu to byl můj cíl a letos se to konečně povedlo a já jsem zpátky v F3,“ vysvětluje proč se rozhodla ve své kariéře udělat na první pohled možná krok zpět.

Návrat zpět do formulových vozů jí prý problém nedělal. „Nebylo to až tak náročné, jezdecký styl LMP2 je podobný jako ten ve F3. A jelikož jsem v takových autech jezdila již v minulosti, pořád jsem si to pamatovala. Je to o dělání malých kroků spolu s týmem, abyste skončili více vpředu.“

Sophia, stejně jako její týmový kolegové, zůstává po dvou závodních víkendech zatím bez bodu. To se ovšem dalo od týmu PHM by Charouz, který v F3 bohužel zpravidla patří k nejslabším, dalo očekávat.

„Mám smíšené pocity. Zatím jsme nezískali ani bod, takže musíme být realisté. Ale snažím se zlepšovat od víkendu k víkendu. V prvních dvou závodech jsem se toho hodně naučila. Tak uvidíme, jak to půjde.“

V F3 týmu PHM, v kterém se odklon od Charouze zatím projevuje více než v týmu F2, je však spokojená. „Nyní to je v PHM opravdu dobré. Jsou velmi motivování k práci a vědí, jak musí pracovat. Všichni jsme na jedné lodi a snažíme se dosáhnout stejného cíle. Ano, je před námi spousta práce, ale všichni zůstáváme pozitivně naladěni.“

V akademii Alpine

Další povzbudivá zpráva při návratu do formulového světa přišla pro Sophii chvíli po podepsání smlouvy s PHM. Alpine si ji vybralo jako členku své jezdecké akademie, konkrétně jako součást programu Rac(h)er, který vznikl na podporu mladých závodnic.

„Jsem velmi šťastná, že jsem součástí jezdecké akademie Alpine. Práce s týmem F1 je pro mě super užitečná. Pomáhá mi stát se lepší závodnicí. A samozřejmě máme stejné cíle do budoucna. Takže mi to opravdu hodně pomáhá zlepšovat se jako závodnice.“

A jaké si dává cíle pro svou druhou sezónu ve formuli 3? „Tato sezóna je opravdu o neustálém zlepšování se. Je to o pracování s týmem, práci na autě, a pak uvidíme, kde skončíme na konci roku. Cílem je pro nás být lepší, než byl tým loni, získat více bodů, takže to je cíl. A také si to samozřejmě užít.“