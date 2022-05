Solidní krok vpřed, říká Wolff po kvalifikaci. Shovlin odhalil, kde má Mercedes problémy

„Čtvrté a šesté místo jsou pravděpodobně nejlepší pozice, které jsme dnes mohli očekávat – s ohledem na problémy, s nimiž jsme se potýkali během prvních pěti závodních víkendů, a vzhledem k pokroku, kterého nyní začínáme s vozem dosahovat,“ řekl Wolff.

„Celkově si myslím, že jsme tento víkend udělali solidní krok vpřed a víme, jak odemknout další výkon.“

„Naši soupeři pokračovali ve vývoji, zatímco my jsme se zdrželi nad řešením poskakování, takže až to vychytáme a začneme lépe rozumět pneumatikám, když teď poskakování zmizelo, tak si myslím, že jim budeme blíže.“

Wolff dodal, že podle něj Mercedes v současnosti disponuje „spíše závodním než kvalifikačním vozem“ takže se na neděli dívá optimisticky.

Ne všichni u Mercedesu jsou ale plní optimismu. Šéf traťových operací Andrew Shovlin byl po sobotě trochu méně nadšený.

„Je frustrující, že nejsme blíže k čelu,“ přiznal Shovlin. George Russell ztratil na Leclerca více než 6 desetin.

„S autem jsme zjevně udělali pokrok, ale v závěrečném sektoru jsme trpěli přehříváním. Jakmile se to rozjede, klouzání generuje další teplotu a problém se stupňuje. To vysvětluje značnou část ztráty, ale nepochybně máme také co zlepšovat v nastavení.“

„Je to velmi odlišný balíček, který jsme sem přivezli, takže se stále učíme, jak z něj vytěžit maximum.“