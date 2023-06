Solární panely a rostlinný olej. Formule 1 v Rakousku vyzkouší nový způsob výroby elektřiny

Formule 1 bude o nadcházejícím víkendu testovat další krok k uhlíkově neutralitě.

Formule 1 chce být od roku 2030 uhlíkově neutrální. Na Red Bull Ringu bude testovat vlastní „elektrárnu“, aby snížila emise uhlíku.

Generátory budou umístěny na vnitřní straně poslední zatáčky a budou dodávat elektrickou energii do paddocku, garáží, motorhomů, boxové uličky a to včetně boxové zdi, časomíry a také do vysílacího centra.

Elektrárna bude poháněna udržitelnými zdroji a to včetně biopaliva z hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO) a solárními panely o rozloze 600 metrů čtverečních. Technologie má snížit emise uhlíku o 90 %, ale také usnadní a zvýší spolehlivost napájení tím, že týmy nebudou muset zajišťovat vlastní generátory.

Podle F1 nejde o jedinou letošní aktivitu směrem k uhlíkové neutralitě. Nasazeny byly třeba nové nákladní vozy od DHL, které využívají biopalivo a zajišťují dopravu v rámci evropské části sezóny 2023. Tímto krokem dojde ke snížení emisí minimálně o 60 % ve srovnání s používáním tradičního paliva.

Ve Španělsku zase F1 zkoušela bateriové napájení televizního komplexu. Výsledkem bylo snížení množství energie vyrobené z nafty o 42 %, což zkrátilo dobu provozu generátoru z 24 hodin na přibližně 3 hodiny denně.