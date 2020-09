Šok, smutný den. Jezdci Williamsu reagují na odchod Williamsové

Rodina Williamsů končí ve formuli 1. Jméno Williams ale bude v královně motorsportu i nadále. Nový majitel nechce název měnit.

Williamsová dnes potvrdila, že po Monze v čele týmu končí. Nový majitel už jmenoval nové vedení, ale na jméno šéfa týmu čekáme.

„Určitě je to pro nás smutný den,“ řekl na tiskové konferenci v Monze George Russell.

„Frank a Claire mi dali první příležitost ve formuli 1. Je to něco, za co jsem velmi vděčný.... a vděčný jsem také za to, že jsem měl možnost jet za tak úžasný a prestižní tým po dva roky, co jsem zde.“

„Je smutné vidět, jak rodina Williamsů odchází, ale historie Williamsu zůstane. Stále budeme pod Williams Racing a budeme i nadále bojovat a reprezentovat jméno rodiny.“

„Zprávy dnes ráno mě trochu šokovaly,“ uvedl Nicholas Latifi. „V týmu jsem zatím neodjel svou první celou sezónu ve formuli 1, ale od loňského roku jsem s týmem a součástí rodiny. Jistě, je to velmi zvláštní, jak řekl George, Claire a Frank mi dali první příležitost ve formuli 1. Dali první příležitost mnoha jezdcům.“