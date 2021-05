Sociální sítě jsou na prd, Norris přenechal starost o své profily jiným

Pilot McLarenu si ve své první sezóně ve formuli 1 získal velké množství fanoušků svým osobitým stylem na sociálních sítích, kterým bavil své příznivce.

Způsob vyjadřování Norrise na sociálních sítích se ale v loňském roce změnil. V jeho příspěvcích už nebylo tolik humoru jako dříve poté, co jej fanoušci kritizovali za to, že práci pilota formule 1 nebere dostatečně vážně.

Norris kritiku odmítal a věřil, že McLaren ocení jeho způsob prezentace. 21letý Brit se ale nyní rozhodl zcela ze sociálních sítí odejít a přenechat vytváření příspěvků na svém „poskokovi“, jak s úsměvem označil člověka, který spravuje jeho sociální sítě.

„Stále si užívám to, co dělám, s týmem se stále smějeme a bavíme se,“ odpověděl Norris na dotaz Channel 4, zda je stále tak veselý, jako byl při svém příchodu do F1.

„Hodně se ale také soustředím na samotnou práci. Jsem stále ten kluk, více to ale ukazuje druhou stránku, jak tvrdě pracuji, věnuji tomu spoustu času a úsilí a dosahuji výsledků, které jsem letos zatím měl,“ říká Norris.

„Proto jsem se zbavil sociálních sítí. Stále na nich jsem, ale nikdy se na ně nedívám. Stále mám svůj profil, ale mám poskoka, člověka, který pro mě pracuje, píše tam a předstírá, že jsem to já. Já jsem z toho všeho ale pryč, protože je to na prd.“

Norris nedávno s McLarenem podepsal novou víceletou smlouvu. Brita také těší zlepšení, kterého stáj z Wokingu v posledních letech dosáhla.

„Jsem velmi šťastný a hrdý. Rád budu pokračovat s McLarenem a je hezké vidět, že ve mně mají důvěru a podporují mě. Za poslední čtyři roky to byla skvělá cesta, kterou jsem celou strávil s týmem.

„Byli jsme téměř na dně, teď vidím tým v pozici, ve které jsme nyní, úsměvy na tvářích všech lidí, mnohem větší motivace v týmu, šťastnější a odhodlanější tým. Chci v tom pokračovat.

„Doufám, že až dosáhneme vrcholu a cíle, tedy být ještě o těch pár pozic výš a budeme závodit s Mercedesem a Red Bullem o vítězství, tak to bude ještě sladší a výjimečnější,“ dodává Norris.