Snížíme-li zapojení Daimleru, zůstaneme v F1 ještě dlouho, říká Wolff

V roce 2018 vložil Daimler do týmu Mercedes ve formuli 1 necelých čtyřicet milionů liber. V kontextu celkových nákladů se nejednalo o velkou částku, většinu financí pro chod týmu Mercedes pokryl z odměň od FIA a ze sponzorských smluv.

Mercedes sice nehrozí odchodem z formule 1 již po příští sezóně, i když se o této eventualitě spekulovalo v médiích, avšak aktuální problémy automobilek spojené s investicemi do vývoje elektromotorů a s nutným propouštěním zaměstnanců mohou předznamenávat možné budoucí potíže.

I z těchto důvodů by Toto Wolff rád snížil finanční zapojení Daimleru do týmu formule 1, aby na něm nebyl příliš závislý. Vysoce postavení členové Daimleru se o minulém víkendu přiletěli podívat do Abú Dhabí na poslední grand prix roku 2019 a zástupkyni koncernu Brittě Seegerové bylo umožněno převzít na stupních vítězů trofej pro vítězným tým.

Wolff věří, že šestiletá vláda Mercedesu nad pohárem konstruktérů může být dostatečně silným argumentem pro setrvání značky ve formuli 1, na stranu druhou však v tuto chvíli nemusí existovat žádná jistota.

„Jsem tím, kdo je zodpovědný za závodní aktivity. Jsem však zároveň tím, kdo musí sledovat vývoj v automobilovém průmyslu a zvažovat všechny možné jiné alternativy,“ rozpovídal se Wolff pro Autosport.

„Formule 1 i motorsport obecně jsou aktivitami, které tvoří součást našeho DNA. První postavený Mercedes byl závodní vůz.“

„Myslím si, že musím zvýšit naši efektivitu. Musíme mít dobrý obchodní model.“

„Musíme snížit zapojení Daimleru do našeho projektu. Pokud se nám toto podaří, tak setrváme ve formuli 1 na dlouhou dobu.“

Mercedese se s továrním týmem vrátil do formule 1 po pětapadesáti letech v sezóně 2010 a na první vítězství si počkal dva roky. V roce 2013 poté přišel první průlom v podobě druhého místa v poháru konstruktérů. O rok později odstartovala hybridní éra, ve které Mercedes ještě nepoznal hořkost porážky. Dominanci „stříbrných šípů“ ilustruje šest titulů v poháru konstruktérů v řadě.

Celkem má Mercedes na svém kontě od roku 2010 dvanáct titulů, třiadevadesát vyhraných závodů, více než sto pole positions a téměř dvě stě pódiových umístění.

„V rámci celé skupiny Daimler představuje naše účast ve formuli 1 jednu z investic s nejlepší návratností. Vrátil se nám více než bilion,“ uvedl Wolff

„Staráme se o skvělou zábavu, vše je ale také o technologiích. Máme ty nejefektivnější hybridní motory, které celé značce dodávají sportovní image.“

„Z našich úspěchů a vítězství v závodech profituje celý Daimler.“

