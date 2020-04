Sníží si Vettel mzdu? S Ferrari to chce probrat soukromě

Sebastian Vettel patří mezi nejlépe placené jezdce na startovním roštu. V rozhovoru s novináři uvedl, že si je vědom toho, co ostatní udělali a debatoval se svými šéfy o tom, jak se s touto záležitostí nejlépe vypořádat.

Vettel se novinářům omluvil, že konference začala v 7:30. Neuvědomil si, že ve Velké Británii je ještě o hodinu méně. Sám prý vstává rád dříve.

Pak už přišla diskuse i na jeho potenciální snížení platu. „Je to určitě něco, o čem s týmem mluvím,“ řekl Vettel během videokonference s vybranými novináři ze svého domu ve Švýcarsku.

„Zatím nevíme, jak bude sezóna vypadat, kdy začne, kolik závodů budeme mít a jak to bude probíhat. Vždy jsem nechával veškerá rozhodnutí, která jsem v této oblasti učinil, jen mezi týmem a mnou. Tentokrát to bude stejné.“

„Nebudu používat tento argument nebo tento bod v tomto okamžiku pro zlepšení mediálního obrazu nebo něco takového. Myslím, že to, co jsem se v minulosti rozhodl udělat, jsem udělal v klidu a teď to bude stejné.“

„Jde o to, zda budeme mít pouze pět závodů, 10 závodů, 15 závodů nebo žádné závody. Formule 1 je nyní ve vážné situaci a vede diskuse o své budoucnosti. Co je tedy správné, a to i ekonomicky? Myslím, že budeme čekat a uvidíme, co se stane, pokud jde o to, jaký typ sezóny budeme mít.“

Charles Leclerc se během přestávky pustil do virtuálního závodění a daří se mu. Sebastian Vettel váhá. Věc bere spíše jako zábavu. „Je to něco, co bych chtěl vyzkoušet pro zábavu. Hrál jsem nějaké hry, ale od chvíle, kdy mám děti, to není první věc na mém seznamu.“

Vettel také zopakoval, že chce zůstat ve F1 a ve Ferrari. Jednání o nové smlouvě podle něj možná budou muset začít dříve než se restartuje sezóna. Němec také promluvil o tom, jak vnímá osobně současnou situaci.

„Normálně je jednou z prvních věcí, kterou při otevření novin kontroluji, sportovní sekce. Nyní nejsou žádné zprávy, i když existují nějaké zajímavé články a čas na zamyšlení.“

„Je to skvělý čas pro nás pro všechny – ne kvůli tomu, že je to skvělé, protože okolnosti jsou poněkud smutné, ale je to skvělý čas na resetování a na to, aby člověk zkusil zjistit, co je pro něj opravdu důležité.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson