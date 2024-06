Snažili jsme se držet Russella, třetí místo je dobrý výsledek, říká Sainz

Na startu ztratil, když se před něj dostal Lewis Hamilton. Předjetí mu vrátil v 5. kole a na čtvrtém místě by zřejmě dojel i do cíle, kdyby v 64. kole nedošlo k incidentu Verstappena s Norrisem v souboji o první místo.

Sainz se tak rázem dostal na druhou pozici za pozdějšího vítěze George Russella. O kolo později jej ale předjel Oscar Piastri a odsunul Španěla na třetí místo.

„Vpředu to byl docela nabitý závod! Pro nás to bylo o tom pokusit se udržet s Georgem. Věděli jsme, že Mercedes by mohl mít výhodu v závodní rychlosti. Zkusili jsme ale vše, abychom se s ním udrželi. Oscar se na konci přiřítil opravdu rychle,“ řekl Sainz.

„Nakonec třetí místo, což je podle mě dobrý výsledek. Myslím, že z něj můžeme mít radost a být na to hrdí, protože tento víkend pro nás nebyl jednoduchý.“

Leclerc nebodoval, jeho závod poznamenal start

Bez bodů odjíždí z Rakouska druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

Monačan měl v prvním kole kontakt s Piastrim, po kterém musel zamířit k mechanikům pro nové přední křídlo.

Ve druhé polovině závodu se sice posunul pořadím vpřed, na lepší než 11. místo to ale nestačilo.

„Bohužel tohle je víkend k zapomenutí, nic nešlo tak, jak jsme chtěli. Kolize na startu pochopitelně zcela zničila můj závod,“ řekl Leclerc.

„Doufali jsme v safety car, ale nepřišel a ztratil jsem čas za Landem (Norrisem), když jsem měl čerstvé pneumatiky a mohl jsem více tlačit. Nakonec jsme nedokázali získat ani bod.

„Kromě Carlosova pódiového umístění, které nám přineslo velké množství bodů do Poháru konstruktérů, jediným dalším pozitivem víkendu bylo to, že jsme mohli vyzkoušet různá nastavení, získali jsme tak spoustu dat, která budou důležitá pro další závody.“