Snaží se konkurence destabilizovat Red Bull? Podle Verstappena je to pro F1 typické

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown se v posledních několika měsících nechal několikrát slyšet, že se mu nelíbí čím dál užší spolupráce mezi Red Bullem a jeho sesterským týmem, jenž od letošní sezony nese jméno RB. Američan míní, že by týmy měly být v tomto smyslu nezávislé.

Brown rovněž poukázal na to, že v jiných sportech není běžné ani to, že by měly dva týmy v jedné soutěži společného vlastníka.

V Bahrajnu se k výrokům Browna vyjádřil Max Verstappen, podle kterého mají takové komentáře za cíl destabilizovat Red Bull.

„Ve formuli 1 je to obvyklá taktika, která se používá neustále. Netýká se však jen tohoto příběhu. Pro tento sport je to typické,“ prohlásil pilot Red Bullu, podle kterého navíc není nic špatného ani na tom, že mezi oběma týmy rakouského výrobce energetických nápojů probíhá častá výměna zaměstnanců.

„To je v F1 zcela normální. Vždycky se dá něco najít a vždycky z toho něco vytěžit,“ uvedl Verstappen s tím, že ho neznepokojuje ani snaha konkurenčních týmů získat některé klíčové zaměstnance Red Bullu.

„To se děje pořád, zvlášť když se vám daří, samozřejmě. My také pro náš vlastní motorový program získáváme lidi z jiných týmů. Taková je F1 a vždy bude,“ dodal trojnásobný mistr světa.