Snad spatřím šachovnicovou vlajku, říká Robert Kubica před Le Mans

Jediný polský pilot formule 1 se plnohodnotně vrhnul na scénu sportovních vozů v tomto roce. Díky angažmá u belgické stáje WRT absolvuje kompletní sezonu Evropské Le Mans Series.

Kubica se střídá za volantem prototypu Oreca 07 Gibson #41 třídy LMP 2 s bývalým pilotem formule 2 Louisem Delétrazem a Číňanem Jie I-fejem a toto trio po čtyřech závodech ELMS vede šampionát. První příčku drží Kubica a spol. především díky dvěma triumfům na úvod sezony v Barceloně a na Red Bull Ringu.

Le Mans je ale úplně jiná kapitola. Ve francouzské vytrvalostní klasice startuje Kubicova posádka na základě pozvánky od ACO (jistotu startu měl pouze první vůz WRT z WEC) a Polák bude chtít prolomit svoji smůlu ve čtyřiadvacetihodinových závodech.

Rodák z Krakova zatím startoval ve dvou, avšak ani v Dubaji před čtyřmi lety, ani letos v Daytoně nespatřil vinou technických problémů cíl. Na Floridě v lednu jeho posádka odstoupila ještě před tím, než se stihl dostat za volant.

„Le Mans je největší vytrvalostní závod na slavné historické trati. Jsem vážně šťastný, že tu mohu být a zúčastnit se této události, která pro mě bude představovat řadu nových výzev,“ rozpovídal se vítěz GP Kanady z roku 2008 pro motorsport.com.

„Musíme k tomu přistupovat s respektem a vyhýbat se chybám tak, jak jen to bude možné. Nepochybně budeme čelit krizovým situacím, proto bude důležité minimalizovat rizika a vyvarovat se nebezpečných momentů na trati.“

Kubicova třída LMP 2 slibuje jeden z nejnapínavějších soubojů během čtyřiadvaceti hodin, startuje v ní hned 25 vozů a mezi piloty se najdou taková jména, jako Kevin Magnussen, Loic Duval, Anthony Davidson, Robin Frijns, Giedo van der Garde, Paul di Resta či Juan Pablo Montoya.

„Bude to stresující, bude to vyžadovat množství energie, já jsem ale šťastný, že tu jsem a doufám, že poprvé dokončím čtyřiadvacetihodinový závod. V kariéře jsem startoval ve dvou a ani jedou jsem nespatřil cíl, tak snad to tentokrát bude jiné,“ přeje si Kubica.