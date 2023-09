Snad si z výkonu v Monze vezneme ponaučení, doufá Alonso

Španělský závodník přiznal, že byl pro něj víkend v Monze frustrující.

Fernando Alonso se v Monze kvalifikoval jako desátý v pořadí a v následném závodě dojel jen o jednu příčku výše. V kontextu celé sezony Španěla šlo v obou případech o velmi podprůměrné výsledky.

Není proto divu, že dvojnásobný mistr světa F1 z let 2005 a 2006 v cíli GP Itálie zrovna nezářil.

„Nebyli jsme konkurenceschopní, takže se musíme zaměřit na to, abychom pochopili, co musíme v budoucnu udělat jinak – i v příštím roce, až sem znovu přijedeme,“ prohlásil Alonso, kterého cituje web PlanetF1.com.

„Z hlediska závodu není moc o čem mluvit. Byli jsme pomalí od začátku do konce a nebylo možné bojovat o lepší než deváté místo, takže tyto body bereme, ale doufám, že vedle toho i ponaučení,“ nechal se slyšet 42letý závodník.

„Byl to pro mě letos jeden z nejtěžších závodů roku a nejhorší výsledek. Ten závod si nikdo nebude pamatovat, ale já ano, protože byl těžký,“ uvedl pilot Astonu Martin a dodal, že se jeho tým musí zlepšit na okruzích, které mají podobný charakter jako Monza.

„Myslím, že naše auto a jeho účinnost možná není tak vysoká, jak by na okruhu tohoto typu měla být. Zdá se, že je to naše slabina. Teď už to víme, musíme se zlepšit a přijít s nějakými nápady.“