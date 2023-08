Snad se najde balanc mezi lehčími vozy a současnou mírou přítlaku, říká k plánovaným pravidlům Leclerc

Charles Leclerc by byl rád, kdyby vozy F1 příští generace byly lehčí, ale zároveň si zachovaly momentální úroveň přítlaku.

Prakticky všichni současní piloti se shodují v jednom – aktuální monoposty F1 jsou příliš těžké. Za pravdu jim dávají i čísla. Současné regule hovoří o tom, že minimální váha vozu F1 musí být 798 kg, což je asi o 210 kg více než před 15 lety.

Další změna by v tomto ohledu mohla nastat od sezony 2026, kdy se slova ujmou nové pohonné jednotky. Jelikož však budou nadcházející motory využívat více elektrické energie než ty současné, hrozí, že se váha vozů kvůli větším bateriím ještě zvýší. Přesto lze očekávat, že FIA a F1 udělají vše pro to, aby váha monopostů už nerostla a spíše se snížila.

Na téma budoucí generace vozů F1 se nyní vyjádřil i pilot Ferrari Charles Leclerc.

„Do F1 jsem přišel v roce 2018 a už tehdy byly vozy těžké,“ řekl Leclerc rozhovoru pro Autosport.

„Nedávno jsem jel v Abú Zabí s vozem z roku 2003, který měl 50 kilo paliva, a mohu potvrdit, že byl rozdíl oproti současným vozům znát. Nemám rád těžká auta. Současnou váhu opravdu cítíte, pokud jde o agilitu vozu a jeho schopnost projíždět pomalými zatáčkami,“ popsal monacký závodník.

„Musím ale říct, že to, co nyní zažíváme v rychlejších zatáčkách s přítlakem, který dnes máme, je ve srovnání s dobou před 12 nebo 13 lety neuvěřitelné. Je to velmi působivé, takže si myslím, že jde o to najít rovnováhu,“ je přesvědčen Leclerc.

„Byl bych nerad, kdyby hmotnost vozů vzrostla, to je jasné. Pokud bychom chtěli váhu ale snížit, ohrozili bychom současnou aerodynamiku,“ upozorňuje jezdec Ferrari na skutečnost, že nynější vozy generují spoustu přítlaku i díky své velikosti.

Nevyzpytatelný přísavný efekt

Podle Leclerca jsou současné vozy, které využívají tzv. přísavného efektu, více nevyzpytatelné – v porovnání s těmi předchozími. Monačan nicméně věří, že jde o dočasnou záležitost.

„Pro všechny týmy je to stále něco nového, protože současná pravidla platí teprve rok a půl, takže je ještě hodně prostoru pro zlepšení. Vozy jsou také mnohem citlivější na všechny změny, které uděláte. Stačí malá změna a z velmi dobrého vozu je špatný, což dělá vše méně předvídatelné,“ dodal Leclerc.