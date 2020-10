Snad mi Whitmarsh odpustil můj odchod z McLarenu, doufá Hamilton

McLaren si Hamiltona vychovával už od nižších formulových sérií. Brit byl členem juniorského programu McLarenu a v roce 2007 v jeho barvách debutoval ve F1. O rok později se radoval ze svého prvního titulu mistra světa.

Na konci roku 2012 se ale Hamilton rozhodl McLaren opustit a přestoupit k továrnímu Mercedesu. Ten se do F1 vrátil v roce 2010 a od té doby až do Hamiltonova příchodu vyhrál jen jeden závod.

Rozhodnutí se ale nakonec ukázalo jako správné. V barvách Mercedesu přidal Hamilton dalších pět titulů a letos směřuje za svým už celkově sedmým titulem mistrem světa, čímž by vyrovnal rekordní zápis Michaela Schumachera.

Dosud posledním vítězstvím na Nürburgringu se Hamilton vyrovnal Schumacherovu rekordu 91 vítězství ve formuli 1. Sedmdesát z nich získal za Mercedes.

McLaren naopak na další vítězství čeká od Hamiltonova odchodu v roce 2012. Od té doby McLaren dosáhl pouze pětkrát na stupně vítězů.

„Bez jejich podpory, spolu s Mercedesem, bych to nedotáhl do formule 1, protože je tak nákladná. Jako rodina jsme neměli peníze, jaké jsou schopny investovat do tohoto sportu některé jiné rodiny,“ řekl Hamilton.

„Byl jsem k nim loajální, v té době jsem ale musel přemýšlet nad svou budoucností a čeho chci být součástí. Chtěl jsem být členem týmu, který možná neměl tolik úspěchu, byl ve fázi růstu a já chtěl být součástí toho vyrůstání a budování něčeho relativně nového.

„Byla to vzrušující výzva a nevěděl jsem, jak dlouho bude trvat, než se dostaneme na vítěznou vlnu. Pevně jsem ale věřil, že se tam někdy dostaneme.“

Hamilton také zavzpomínal na náročný rozhovor na podzim roku 2012, kdy musel tehdejšímu šéfovi McLarenu Whitmarshovi oznámit, že odchází.

„Telefonát mému šéfovi Martinovi byl jedním z nejtěžších, jaké jsem kdy musel udělat. Doufám, že mi už teď odpustil! Myslím, že ano, protože tomu rozumí, nakonec myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Věděl jsem, že pro mě osobně to bylo správné rozhodnutí a takový je život. Nikdo vám neřekne, co je pro vás správné a špatné. Víte to jen vy sami.“