Smoljar útokem v posledním kole získal druhé vítězství sezóny F3

Byl to právě Williams, který díky otočení výsledků kvalifikace startoval do prvního závodu z pole position. Vedení udržel Brit až do sedmého kola, kdy se před něj útokem do první zatáčky dostal Logan Sargeant z českého týmu Charouz Racing System. Před Williamse se záhy dostal také Ajumu Iwasa.

O tři kola později Iwasa úspěšně zaútočil na první místo a v nájezdu do zatáčky Signes přeskočil Sargeanta. Při svém manévru ale Japonec vyjel všemi čtyřmi koly mimo trať, což sportovní komisaři vyhodnotili jako získání výhody jízdou mimo trať a potrestali jezdce Hitech GP pětisekundovou penalizací.

Pořadím vpřed se v té době postupně dostávali také Smoljar s Martinsem, kteří startovali na šestém a desátém místě.

Na startu sice Smoljar pozici nezískal, pak ale jednou za pět kol získal jedno místo. Ve 4. okruhu se dostal před Davida Schumachera, v devátém před týmového kolegu Juana Manuela Correu a ve 14. kole úspěšným útokem do první zatáčky před třetího Williamse.

Už o dvě kola později se Smoljar dostal před Sargeanta na druhé místo a v 17. kole se Rus ujal vedení.

V závěsu se jej přitom držel Martins, který v 16. kole získal dvě pozice a o kolo později se dostal před Iwasu na druhé místo.

Tři kola před cílem se domácí jezdec Martins dostal útokem do šikany na rovince Mistral na první místo. Smoljar si ale ve stejném místě v posledním kole vzal vedení zpět a po vítězství v prvním závodě sezóny v Barceloně vyhrál také úvodní závod druhého podniku sezóny ve Francii.

Za druhým Martinsem sice projel cílem Iwasa, ten ale záhy dostal pětisekundovou penalizaci a propadl se na osmé místo.

Letos poprvé se tak na stupně vítězů dostal po startu z pole position Williams, čtvrtý dojel Sargeant, pátý Clément Novalak, šestý Correa, sedmý Jack Doohan a bodovanou desítku uzavřeli dva jezdci týmu Prema Dennis Hauger a desátý Olli Caldwell.

Velkou stíhací jízdu předvedl třetí jezdec Premy Arthur Leclerc. Po startu z posledního 30. místa dojel dvanáctý a získal tak pole position pro sobotní odpolední závod.

Český pilot Roman Staněk si po startu z 17. místa o jedno místo polepšil, následně ale musel do boxů a cílem projel na 26. pozici.

Výsledky