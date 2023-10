Smlouvu od Ferrari jsem na stole neměl. Proběhly jen neformální rozhovory, přiznal Hamilton

Lewis Hamilton o přestupu do Ferrari neuvažoval. Podle svých slov nebyl připraven na přesun do Itálie.

Jednání o nové smlouvě mezi Mercedesem a Lewisem Hamiltonem se sice nakonec protáhly až do konce léta, ale nakonec se přece jen obě strany domluvily na prodloužení spolupráce (konkrétně do roku 2025).

Než došlo k oficiálnímu oznámení ze strany Mercedesu, objevilo se v médiích několik spekulací, které hovořily o tom, že má o Hamiltona vážný zájem Ferrari.

V rozhovoru pro švýcarský deník Blick nyní Hamilton promluvil o tom, jak to mezi ním a Ferrari opravdu bylo a proč se s italskou značkou nedomluvil.

Na otázku, zda měl smlouvu od Ferrari na stole, sedminásobný mistr světa odpověděl:

„Nikdy. Dobře, přiznávám, že jsme spolu párkrát nezávazně mluvili. Znám tam spoustu dobrých lidí, ale nikdy jsem se necítil připraven na to, abych se přestěhoval do Itálie,“ vysvětil Hamilton, který se vyjádřil i k tomu, proč jednání s Mercedesem, respektive jeho šéfem Totem Wolffem, trvala tak dlouho.

Konkrétně šlo o rozsah marketingových povinností ze strany Hamiltona.

„Není to poprvé, co jsme spolu hodiny diskutovali a dohadovali se o detailech. Vždycky se řídím heslem, že od čtvrtka do neděle patřím formuli 1. Vždy jsem si říkal, že to je moje práce,“ přiblížil britský závodník.

„V marketingových aktivitách je spousta podrobností. S Totem se ale dobře jedná. Všichni si ho váží a obdivují ho, což z něj dělá dobrého lídra,“ uvedl Hamilton na adresu svého šéfa.

Pilot Mercedesu rovněž prohlásil, že i nadále jezdecké smlouvy osobně čte. I když jsou v dnešní době velmi dlouhé.

„Má přes dvě stě stránek, je jako kniha,“ dodal.