Smíšené pocity u Ferrari. Sainz mluví o solidním výsledku, Leclerc spokojený není

Ferrari měl Hungaroring po problémech s poskakování sednout více než některé předešlé tratě. To se částečně potvrdilo. Sainz se na startu postaví do druhé řady, Leclerc do třetí. Ztráta na jezdce McLarenu a Verstappena byla přesto půl sekundy.

„Kvalifikace se nám celkově vydařila,“ řekl Sainz. „Pokaždé, když jsem byl na trati, jsme zajeli velmi solidní kola a tlačili naše auto na hranici možností. Tento víkend jsme se trochu zlepšili, ale při pohledu na časy si myslím, že dnešní čtvrté místo byl nejlepší výsledek, kterého jsme mohli dosáhnout. Zítra musíme být celý závod maximálně soustředění, protože se mohou objevit příležitosti a my se musíme ujistit, že je využijeme.“

Šesté místo není výsledek, se kterým bych byl spokojený

„Šesté místo není výsledek, se kterým bych byl spokojený,“ řekl Leclerc. „Moje kolo v Q3 nebylo nejčistší, ale po červené vlajce jsme věděli, že bude opravdu těžké se zlepšit, a přesto jsme to zkusili. Myslím, že to bylo to nejlepší, co jsme dnes mohli udělat. Celkově musíme zapracovat na tom, abychom získali zpět tempo, které jsme měli na začátku sezony. Zítra se budeme snažit získat co nejvíce bodů pro tým a uvidíme, kam nás to povede.“

„Dnešní výsledek odráží situaci v hierarchii týmů. McLaren byl rychlý za všech podmínek a zaslouží si být v první řadě, zatímco my se musíme soustředit sami na sebe,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Samozřejmě by bylo lepší startovat blízko čela, ale ze čtvrtého a šestého můžeme stále získat dobré body a usilovat o stupně vítězů, protože si myslíme, že máme konkurenceschopné závodní tempo. Předjíždět zde není tak obtížné jako dříve, zejména díky druhé DRS zóně, takže musíme zjistit, co dokážeme zítra v závodě, který bude zaměřen na správu pneumatik, protože se očekává, že bude opět teplo. Je jasné, že musíme ještě zapracovat na vývoji našeho vozu, abychom dohnali ty, kteří jsou před námi, ale mezitím musíme v zítřejším závodě maximalizovat bodový zisk.“