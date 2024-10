Smíšené pocity u Ferrari. Sainz měl pozitivní den, Leclerc jen minuty na přípravu

„Celkově to byl pozitivní den, protože jsem mohl dokončit náš program a pracovat na vyvážení vozu a nastavení, zejména v prvním tréninku,“ řekl Carlos Sainz.

„Ve druhém tréninku jsme museli použít směs C4 a nasbírali jsme dobré údaje, zejména o závodním tempu. Třetí trénink bude velmi důležitý pro doladění vozu na kvalifikaci, protože stále máme určitý prostor pro zlepšení, ale dnešní začátek byl povzbudivý.“

Leclerc v prvním tréninku pustil do vozu Bearmana, který navíc boural s Albonem, takže se vůz musel opravovat. Ve druhém tréninku jezdci testovali pro Pirelli, ale ti, kteří do vozu pustili mladíka, měli mít závěrečných 30 minut pro sebe. Na začátku ale boural Russell, opravovaly se bariéry a na vlastní program došlo až v závěrečných minutách.

„Z mé strany to byl složitý den,“ řekl Leclerc. „Bylo naplánováno, že vynechám první trénink, což bylo na papíře v pořádku, protože jsme si mysleli, že si to vynahradíme ve druhém tréninku vzhledem k tomu, že byl o 30 minut delší než obvykle. Bohužel jsme čas navíc, abychom si to vynahradili, nedostali kvůli červené vlajce po Georgeově incidentu na začátku druhého tréninku.“

„Takové věci se mohou stát, nyní se již soustředíme na maximalizaci našeho výsledku v kvalifikaci, protože startovní pozice jsou na této trati klíčové. Od začátku jsem měl tempo a ve voze jsem se cítil pohodlně, takže uvidíme, jakou pozici si zítra zajistíme.“

„Bohužel, první trénink dnes neproběhl podle našich představ, protože náš trénink byl přerušen po incidentu s Alexem (Albonem),“ řekl Bearman. „Je to škoda, protože tahle trať je zajímavá a já se těšil, že s SF-24 získám další zkušenosti, ale takové věci se stávají a patří k závodění. Těším se na to, co náš tým předvede v zítřejší kvalifikaci.“