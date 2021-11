Směšné, říká Cunoda o penalizaci. Stroll se podle něj nedíval do zrcátka

Cunoda jako jediný odstartoval do závodu na měkkých pneumatikách. Příliš štěstí mu to však nepřineslo. Ve čtvrtém kole kolidoval se Strollem v Sennových esíčkách. Kvůli troskám musel na trať safety car.

Cunoda dostal 10sekundovou penalizaci a dva trestné body. Celkem jich už ve své debutové sezóně získal 6.

Stewardi ve svém vysvětlení uvedli, že Cunoda byl jednoznačným viníkem nehody, protože „v tomto optimistickém manévru zabrzdil příliš pozdě“.

„Bylo to riskantní, s tím naprosto souhlasím, ale on se vůbec nedíval do zpětného zrcátka,“ řekl Cunoda. „Prostě jel normální stopu.“

„Trochu jsem zablokoval kola, ale pořádně až při brzdění. Kdyby nechal trochu místa, tak bychom žádný kontakt neměli.“

„10sekundová penalizace je absolutně... dobře, pět sekund by bylo stále kruté, ale v pořádku, ale 10 sekund je z mého pohledu skutečně směšné. Ale je to tak a příště se musím zlepšit.“

„Startoval na softech, má opravdu rychlé auto, takže prvních pár kol byl super rychlý,“ řekl Stroll.

„Chtěl zoufale moc předjíždět, ale bylo to příliš daleko. Myslím, že jeho manévr byl zoufalý a byl příliš optimistický.“

AlphaTauri stále bojuje s Alpine o páté místo. Body ale sbírá spíše Gasly než Cunoda.