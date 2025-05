Směs C6 se podle Pirelli osvědčila jako dobrá kvalifikační pneumatika

V Imole vidíme poprvé novou nejměkčí směs C6, která rozšířila portfolio Pirelli. Směs byla testována vloni zejména v testech v Abú Dhabí, ale nešlo o trať, která je pro tuto směs úplně nejvhodnější.

Pirelli přiveze C6 také do Monaka a do Montrealu. Další alokace zatím oznámeny nebyly.

„Na první pohled je dojem pozitivní. C6 se ukázala jako vynikající kvalifikační pneumatika, která jezdcům umožnila tlačit naplno po celé kolo, aniž by došlo k poklesu výkonu v závěrečném sektoru,“ řekl šéfinženýr Pirelli Simone Berra.

„Navíc, při pečlivém řízení fáze ochlazování, dokázala nabídnout alespoň jedno další ostré kolo. V prvním volném tréninku jsme dokonce viděli, že zvládla několik po sobě jdoucích kol bez jakéhokoli výskytu drolení.“

Jezdci v pátek nasadili jen měkkou (C6) a střední (C5). Na obou odjeli shodně 470 kol. Tvrdá pneumatika nasazena nebyla, což podle Pirelli ukazuje, že si ji týmy šetří pro závod. Každý jezdec má k dispozici dvě sady.

„Vzhledem k tomu, že se trať ještě více pogumuje a že by teploty v neděli neměly být příliš vysoké, v kombinaci s uspořádáním této trati, která má nejdelší pit lane v kalendáři, je pravděpodobné, že týmy zvolí strategii s jednou zastávkou,“ uvedl Berra, který připomenul, že časová ztráta v boxech činí 27 sekund.

F1 v současné době diskutuje o tom, jak zvýšit počet zastávek v boxech. Nasazení C6 je jednou z (nepřímých) variant. Pirelli letos o jeden stupeň změkčilo některé alokace, ale zvažuje také to, že na některé závody nepřiveze tři po sobě jdoucí směsi, ale jednu přeskočí – například C5, C3 a C2.

F1 také diskutuje o možnosti zvýšení rychlosti v boxech. V Imole by to ale nejspíše nepomohlo. Aktuální diskuse se točí okolo toho, že by se nesnižoval rychlostní limit z 80 km/h na 60 km/h na některých okruzích, kde se to nyní děje. Imola ale mezi takové nepatří. Rychlostní limit je zde 80 km/h, o čemž se v prvním tréninku přesvědčil Carlos Sainz, který ho překročil o 13,7 km/h, za což dostal pokutu 1000 euro.