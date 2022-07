Směrnice řešící poskakování může být podle Hornera začátek nebezpečné cesty

Na veřejnost se dostala metrika, podle které chce FIA od Francie měřit poskakování. Podrobněji jsme to popsali včera. Jedná se o složitý vzorec, který „zpracuje“ data se senzorů a vyhodnotí míru poskakování.

„Metrika, o které mluví, je poměrně komplikovaná, to je na tom to znepokojující – za jaké období se měření provádí, jednotlivé případy a všechny podobné věci,“ řekl Christian Horner na sobotní tiskové konferenci.

Podle Hornera to není ideální, „protože to vypadá, že dáváme stále větší vliv FIA, aby nám diktovala, jaké má být nastavení.“

„Kdy dojdeme do fáze, že vám řeknou, že musíte použít toto zadní křídlo nebo určitou světlou výšku? Můžeme se vydat nebezpečnou cestou.“

„Chápu, že se to zavádí z důvodu bezpečnosti, protože poskakování omezeného množství vozů je zřejmě na extrémní úrovni a oni se zabývají tím, aby měli tento mechanismus, který by to kontroloval.“

„Ale snad je to něco, co je tady jen v letošním roce a doufejme, že to všechny týmy vyřešení, protože jsem si jistý, že příští rok na tom budou všechny vozy stejně.“

„Rozhodně to není precedens, kterým bychom se chtěli ubírat, jinak by se nastavení řídilo směrnicemi FIA.“