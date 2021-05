Smazání času po způsobení červené vlajky? FIA to zváží

Charles Leclerc do Velké ceny Monaka vůbec neodstartoval. Mezi kvalifikací a nedělními událostmi se však objevily diskuse, zda kvůli podobným incidentům nezměnit pravidla.

Například ve formuli E existuje pravidlo, podle kterého sportovní komisaři mohou jezdci smazat nejrychlejší čas v dané relaci, pokud jezdec způsobil červené vlajky. Je to nakonec vždy na posouzení sportovních komisařů a to zejména v situaci, kdy červené vlajky způsobí například kolize dvou a více jezdců. V IndyCar se mažou dokonce dva nejrychlejší časy.

Jezdci byli po kvalifikaci na podobné pravidlo dotazováni. Dokonce i ti, kteří si před Leclercovou nehodou věřili na pole position, byli proti změnám pravidel. FIA však změnu zváží.

„Jako pokaždé, když se něco stane, FIA, formule 1 a týmy se na všechno podívají a zváží to,“ řekl Michael Masi.

„Ano, znám pravidlo IndyCar, které je také pravidlem v řadě dalších mezinárodních sérií FIA a domácích šampionátech& po celém světě.“

„Podíváme se na to a společně se všemi klíčovými zúčastněnými stranami určíme, zda je to vhodné nebo ne.“

Monako přímo vybízí k tomu, aby jezdec zajel rychlé kolo a poté způsobil žluté či rovnou červené vlajky. Stalo se tak v roce 2006. Michael Schumacher zaparkoval v La Rascasse. O pole position pak přišel.

Po nehodě Leclerca se objevily určité konspirační teorie, ale Masi je odmítá.

„Podíval jsem se na to, viděl jsem data a také poslouchal týmovou komunikaci. Nemyslím si, že by nějaký jezdec vyjel mimo trať, aby si vážně poškodil auto. Hlavně kvůli následkům, které to může mít.“