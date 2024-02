Slyšel jsem nějaké zvěsti o pár dní dříve, říká Wolff. Russell bude podle něj dobrý lídr

Lewis Hamilton využil klauzuli ve smlouvě a ještě před startem sezóny týmu oznámil, že na konci roku končí.

Je běžné, že jezdec, který odchází, je odstřižen od nových informací. Už méně je ale běžné, že se o odchodu rozhodne před startem sezóny. Wolff uvedl, že tým přístup k Hamiltonovi nezmění.

„Myslím, že to, o co jsem se vždy snažil jako šéf týmu a my všichni v Mercedesu, je být transparentní a férový,“ řekl Wolff pro Autosport. „V tomto ohledu se v roce 2024 nic nezmění.“

„Dlužíme to našim zásadám a našemu závodnímu záměru, jakým způsobem postupujeme, a budeme to respektovat. Jsem si jistý, že to budou respektovat i jezdci.“

„Pokud jde o další vývoj, myslím, že je to něco, na co se musíme podívat. Předpisy zůstávají v podstatě stejné. A pokud jde o rok 2025, vyhodnotíme později v průběhu sezony, co to znamená z hlediska technických informací, ale není to něco, co by mi nějak vadilo. Máme inženýry, kteří od nás odcházejí do jiných týmů, a výpovědní lhůty jsou někdy i šest měsíců. Nemám žádné pochybnosti o Lewisově integritě, pokud jde o sdílení informací. V tomto ohledu chceme zajistit, aby to byla úspěšná sezona pro oba jezdce a úspěšná sezona pro Mercedes. Všichni do toho dáme maximum.“

„Nyní se soustředíme především na sezónu 2024. Máme dva vynikající jezdce. Máme Lewise, který je v posledním roce u Mercedesu, a George, který se touží vrátit do auta a předvádět výkony. Potřebujeme na trať dostat auto, které bude mít větší rychlost než to loňské, a víme, jak těžké bude konkurovat nejen Red Bullu, ale možná i ostatním.“

„Při všech těch diskusích o Lewisovi se málo mluvilo o Georgovi. George má potenciál stát se dalším lídrem týmu. Je z generace Landa a Leclerca a některých dalších. Nemohl jsem si přát lepšího (nového) lídra týmu, až Lewis odejde. O tom není pochyb. Máme solidní základ, rychlého a talentovaného a inteligentního člověka v autě, takže potřebujeme správně zvolit druhého jezdce.“

Setkání u kávy

Wolff se dozvěděl o konci Hamiltona ve středu ve svém domě v Oxfordu u kávy. Jednalo se o plánovanou schůzku. „Řekl mi, že se rozhodl závodit v roce 2025 závodit za Ferrari,“ uvedl Wolff, kterého cituje racingnews365.com. „To bylo v podstatě všechno. Pak jsme měli asi hodinový rozhovor.“

Podle Wolffa se s Hamiltonem ještě před Vánocemi rozešli s tím, že plánovali další sezónu a nic nenasvědčovalo tomu, že Hamilton skončí.

„Slyšel jsem nějaké zvěsti o pár dní dříve, ale chtěl jsem počkat na snídani, kterou jsme měli naplánovanou – byla středa ráno a tehdy mi to řekl.“