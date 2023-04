Sluníčko a studené pneumatiky. Čím Ferrari argumentovalo v žádosti o přezkum?

Sportovní komisaři dnes prostřednictvím videokonference prodiskutovali žádost Ferrari o přezkum penalizace pro Sainze z Austrálie. Věc smetli ze stolu už v první fázi. Ferrari nepředložilo žádné nové skutečnosti.

Ferrari se snažilo sportovní komisaře přesvědčit třemi balíčky argumentů. Šlo o:

telemetrická data z vozu Sainze po druhém restartu,

svědeckou výpověď Sainze a

svědecké výpovědi ostatních jezdců v podobě záznamů z pozávodních rozhovorů. Mimo jiné šlo o vyjádření Alonsa, do kterého Sainz po restartu narazil.

Podle sportovních komisařů ale ani v jednom případě nešlo o nové skutečnosti. Podle nich bylo okamžitě jasné, že vinu za kolizi nese Sainz, takže například nebylo nutné počkat na jeho vyjádření.

Telemetrie

„Telemetrická data sama o sobě nepředstavují významný a relevantní nový prvek potřebný k rozhodnutí, kdo zavinil kolizi,“ uvedli sportovní komisaři v rozhodnutí.

„Komisaři mají přístup ke značnému množství telemetrických dat. Měli jsme také možnost k takovým údajům přistupovat.“

„Telemetrická data uvedená v žádosti o přezkum jsou přinejlepším nejednoznačná a podle našeho názoru neospravedlňují Sainze, ale ve skutečnosti potvrzovali naše rozhodnutí, že za kolizi nese plnou vinu. Říká, že brzdil prudčeji, ale nemohl zastavit auto kvůli studeným pneumatikám. Dále uvádí, že pomalé zaváděcí kolo přispělo ke studeným pneumatikám.“

Podle stewardů není Sainzův brzdný bod novou skutečností a také platí, že „podmínky na trati a pneumatik byly něco, co každý jezdec musel vzít v úvahu a přizpůsobit se. Když se při souboji s Gaslym snažil brzdit pozdě, přijal riziko, že jako jezdec ztratí kontrolu nad svým vozem. V tomto případě se toto riziko naplnilo s následkem kolize, za kterou následuje sankce.“

Výpověď Sainze

„Písemné svědecké prohlášení Sainze není novým významným a relevantním prvkem nutným k rozhodnutí, kdo zavinil kolizi. Za prvé, kdybychom si mysleli, že je vyjádření Sainze nutné k tomu, abychom mohli událost analyzovat, zavolali bychom si ho po závodě. Tehdy jsme nepovažovali za nutné si ho vyslechnout, abychom o této skutečnosti rozhodli.“

„Jeho svědecká výpověď v podstatě říká, jak špatná byla přilnavost (proč to není dostatečná omluva, jsme se zabývali výše) a že mu svítilo slunce do očí. Logika však říká, že poloha slunce by stejně ovlivnila i ostatní jezdce. Není to ospravedlnitelný důvod, proč se vyhnout penalizaci za kolizi. Ani svědecká výpověď tedy není novým prvkem.“

Ostatní výpovědi

„Výpovědi ostatních jezdců nejsou novými významnými a relevantními prvky potřebnými pro rozhodnutí o nehodě (žádná z výpovědí neobsahovala nové významné a relevantní verze o kolizi). Všechny tyto výpovědi byly záznamy prohlášení, která jezdci poskytli médiím po závodě. Byly předloženy, aby potvrdily jejich stanovisko, že úroveň přilnavosti byla nízká a že pneumatiky byly studené.“

„I v tomto případě, ačkoli tato prohlášení byla učiněna až po našem rozhodnutí, a nemohla tedy být přítomna v době našeho rozhodování, nic z toho, co bylo v těchto vyjádřeních uvedeno, nebylo pro naše úvahy významné nebo skutečně relevantní.“