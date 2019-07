Slunce a horko Ferrari svědčí

Charles Leclerc (2./1.)

Monačan zakončil první den závodního víkendu na první pozici. Ferrari se zdá být ve skvělé formě, podle všeho mu hodně pomáhá počasí. Leclerc proto připomíná, že bychom měli bedlivě sledovat předpověď počasí.

„Zatím vypadáme dobře, ale nezapomínejme, že je teprve pátek. A jak známe Mercedes, schovává si vždycky nějaké eso v rukávu na sobotu. Zítra navíc má být chladněji, což našim soupeřům pomůže. Když svítí slunce, jsme silní, ale když zaprší, musíme hodně počítat také s Red Bullem.

Plně spokojený budu pouze v případě, že získáme pole position a vítězství v závodě. K tomu však zatím máme hodně daleko. Dnes jsme viděli pár pozitiv, ale i pár slabin. Tak už to bývá,“ přiznal Leclerc.

Sebastian Vettel (1./2.)

Vettel je po trénincích na domácí trati vcelku spokojen, byť přiznává, že k dokonalosti ještě něco chybí.

„Jsem spokojený, byl to fajn den. Sem tam jsme trochu klopýtli a trvalo nám, než jsme chytili rytmus. Vůz je zhruba stejný, důležitou roli hraje počasí a charakter trati. Doufejme, že to takhle bude pokračovat i nadále.

Bylo by super mít závod ve vedru. V kokpitu je to zábava, rád se potím. Ale nevím, podle předpovědi by se počasí mělo změnit. Těžko říct, jak se vzhledem k vedru zachovali u Red Bullu a Mercedesu. Všichni se snažili vozy co nejvíc zchladit,“ řekl Vettel.

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein