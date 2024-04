Slovní „roztržka“ s mým inženýrem mě během GP Japonska nakopla, říká Verstappen

Max Verstappen si v Suzuce dojel pro 20. výhru z posledních 22 velkých cen, čímž jen utvrdil svojí současnou suverenitu.

A i když Nizozemec ovládl Velkou cenu Japonska s náskokem více než 12 sekund, bylo podle něj chování jeho monopostu v závodě úplně ideální.

„Bylo to velmi dobré vítězství. Trvalo sice několik kol, než jsem se s autem trochu sžil, ale už před kvalifikací jsme udělali několik změn, což nám pomohlo,“ hodnotil po závodě Verstappen, kterého cituje web RacingNews365.com.

K drobným změnám nastavení přitom Red Bull v případě Verstappena přistoupil i během závodu. Úpravě nastavení předního přítlačného křídla předcházela trochu vypjatější diskuze mezi Verstappenem a jeho závodním inženýrem Gianpierem Lambiasem, což v případě této dvojice není žádnou výjimkou.

„Možná by to chtělo o jeden či dva kliky méně,“ zahlásil Nizozemec do vysílačky v kontextu nastavení předního křídla.

„Nebudu říkat, že jsem ti to říkal, ale rozumím tomu. Děkuji,“ reagoval na Verstappenova slova Lambiase.

K této diskuzi následně Verstappen řekl:

„Měli jsme (před závodem, pozn. red.)...ne úplně hádku, ale ptal se mě, zda si to nastavení přeji opravdu takto. Byl jsem si docela jistý, ale nakonec měl pravdu on. Svým způsobem mě to také nabudilo, protože jsem si řekl: 'I když teď nejsem úplně spokojený s vyvážením auta, stejně se budu snažit být co nejdůslednější, aniž bych na něj křičel. Máme skvělý vztah a takhle to funguje dobře,“ vysvětlil Verstappen, jenž si dodatečné změny, které proběhly během prvního pit stopu, pochvaloval.

„Šlo o pár drobných úprav, které mi pak pomohly, abych se cítil ještě pohodlněji. Umožnily mi, abych mohl jet rychleji, kdykoliv to bylo třeba, a stejně tak mi pomohly, když jsem musel dávat pozor na pneumatiky,“ dodal pilot Red Bullu.