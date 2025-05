Slova nic neznamenají, dokud nedojde ke změně, říká Russell o možné revizi přílohy B

Mezi jezdci a vedením FIA panují „napjaté vztahy“. Asociace jezdců (GPDA) vloni poslala prezidentovi FIA otevřený dopis, ve kterém mimo jiné kritizovala pokuty za použití vulgárních výrazů.

FIA před letošní sezónou zavedla přílohu B Mezinárodního sportovního řádu, která má sportovním komisařům pomoci v udělování trestů za „nevhodné chování“. Zatím na ni doplatil ve F1 Carlos Sainz, který dostal pokutu za pozdní příchod na hymnu.

Muhammad bin Sulajim před pár dny připustil, že může dojít ke změnám. „Na základě konstruktivní zpětné vazby od jezdců ze sedmi FIA světových šampionátů zvažuji změny v příloze B,“ uvedl Bin Sulajim na sociálních sítích. „Jako bývalý rallyeový jezdec rozumím tlaku, kterému závodníci čelí, možná lépe než kdokoli jiný.“

George Russell, který je jedním z ředitelů GPDA, chce ale vidět činy a ne slova.

„Slova nic neznamenají, dokud nedojde ke změně,“ řekl Russell, kterého cituje BBC.

Jezdec Mercedesu řekl, že s FIA neproběhl v této věci žádný dialog – a to od doby, kdy jezdci v listopadu napsali otevřený dopis, v němž řídící orgán žádali, aby s nimi jednal jako s „dospělými“.

„Společně jsme se od odeslání otevřeného dopisu o tom nebavili. Nejsem si jistý, zda je to reakce.“

„Bylo by skvělé, kdyby došlo ke změnám a jezdci byli alespoň vyslyšeni a bylo to v nejlepším zájmu sportu a zajištění toho, aby se na něj aplikoval zdravý rozum. Vyjádřit se k tomu můžeme, až uvidíme kroky a ne úvahy.“

Na otázku, proč jezdci a jejich kolektivní orgán GPDA nemají žádný formální vztah s FIA, Russell odpověděl: „Je to bezprecedentní doba, ve které jsme se v posledních 18 měsících nacházeli, pokud jde o to, co se měnilo a co se dělo.“

„GPDA nebyla založena proto, aby se bavila o politice. Bylo to proto, aby se bavila o bezpečnosti a o závodění. Zjistil jsem, že mluvím o věcech, o kterých nemám v úmyslu mluvit. Jsme tady, abychom mluvili o závodění, nejrychlejších autech, nejbezpečnějších autech, nejlepším inženýrství, a přesto mluvíme o pokutách, trestech a vulgaritách...“

„Možná by se mělo něco změnit. Jsme tomu otevřeni, ale v konečném důsledku chceme pro sport to nejlepší.“