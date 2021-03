Slogany už nestačí. V boji s rasismem musíme letos i konat, vybízí Hamilton

K akcím pro větší rasovou rovnost se vloni připojila také formule 1, která se zavázala zlepšit rozmanitost v rámci své kampaně 'We Race As One'.

V čele kampaně byl jako jediný černošský pilot formule 1 Hamilton, který F1 označil za „sport, kde dominují bílí“. Před hymnou státu pořádajícího danou velkou cenu měli jezdci v rámci předstartovní procedury prostor pro vyjádření svého postoje k rasismu. Někteří jezdci poklekli, týmy svou podporu kampaně projevovaly nápisy na svých vozech.

Zlepšení diverzity bude rovněž cílem kampaně We Race As One v letošním roce, F1 chce pomoci zlepšit zastoupení menšin v motorsportu jako celku. Piloti se před předsezónními testy minulý týden sešli v Bahrajnu s šéfem F1 Stefanem Domenicalim, aby prodiskutovali, jakým způsobem budou v letošních závodech před startem vyjadřovat svou podporu.

V rozhovoru pro Motorsport.com Hamilton označil setkání za „velmi dobré“ a pochválil Domenicaliho za „opravdu skvělý první krok“.

„Stefano si našel čas, aby si s námi sednul a byl otevřený diskusi o tom, jak můžeme společně zlepšit sport. Nemluvili jsme nutně o zprávách před závodem. Popsali nám své plány a my se k nim můžeme vrátit,“ řekl Hamilton.

„Nebylo to tak, že by se všechno muselo udělat tam na místě, ale dělají nějaké úpravy, což je podle mě pozitivní. Minulý rok byla spousta sloganů jako 'We Race As One', letos je ale zapotřebí činů. To nám bylo řečeno.

„Musíme zajistit, že budeme pokračovat v této konverzaci a nadále se ujišťovat, že je potřeba tento rok konat v naší snaze nadále usilovat o rozmanitost v našem sportu. Myslím, že toho chceme dosáhnout všichni společně.“