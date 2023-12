Šlo o osobní útok, který byl za čarou, říká Wolff k vyšetřování FIA

Mezinárodní automobilová federace (FIA) na začátku minulého týdne informovala o tom, že se začala zabývat okolnostmi, které souvisely s možným střetem zájmů v rámci F1. Podle médií se celá věc měla týkat Tota Wolffa (coby šéfa Mercedesu) a jeho ženy Susie (coby zaměstnankyně společnosti Formula One Management).

Kauza však neměla dlouhého trvání.

Wolffovi jakékoliv pochybení odmítli a dokonce se jim dostalo i podpory ze strany všech týmů F1, které jsou vůči Mercedesu konkurenční. Samotná FIA pak koncem týdne oznámila, že žádné vyšetřování neprobíhá a že nedošlo k ničemu nekalému.

Manželé Wolffovi však nejsou s postupem FIA spokojeni, jelikož jsou toho názoru, že kauza zpochybnila jejich bezúhonnost.

„Po deseti letech ve funkci šéfa týmu jsem si už zvykl na ledacos, ale tohle mě šokovalo,“ řekl nyní Wolff německému deníku Bild.

„Když se dostanu pod palbu, tak to pro mě není vůbec žádný problém. Vypěstoval jsem si hroší kůži a dokážu to snést. Když se ale jde po mé rodině, je to něco úplně jiného. Z ničeho nic vzniklo absurdní obvinění. Byl to osobní útok, který překročil červenou čáru,“ uvedl šéf Mercedesu

„Jsme dost profesionální na to, abychom profesní věci oddělovali (se ženou Susie, pozn. red.). Navíc nevidím nic, v čem by se naše práce navzájem příliš překrývala,“ dodal Wolff.