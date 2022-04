Slízne někdo italskou smetanu? V Imole může jezdec získat až 34 bodů

O tomto víkendu nás čeká letošní první a historicky čtvrtý sprint. Vlastně první, protože F1 před startem sezóny přejmenovala tuto událost ze sprintové kvalifikace na sprint.

A zasáhla do historických tabulek. Držitelem pole position bude nově ten, kdo vyhraje páteční kvalifikaci. Pole position je ve skutečnosti první místo na startu závodu, ale to určuje sprint. Na druhou stranu pole position máme spojené s nejlepším výkonem na jedno kolo. Zapeklitá situace a nakonec výběr menšího zla.

Italská smetana

Víkend ale bude významný především z jiných důvodů. Jeden jezdec může nově získat až 34 bodů. Za sprint dostal vloni vítěz 3 body a bodovali první tři. Od letošní sezóny bude bodovat první osmička a to podle jednoduchého systému: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Za vítězství v závodě je 25 bodů a zapomenout nesmíme na bod za nejrychlejší kolo. V případě týmů lze získat maximálně 59 bodů.

Může se to stát? Je to možné. Charles Leclerc vyhrál dvě ze tří kvalifikací a zajel nejrychlejší kolo ve všech třech závodech.

Může to zásadně ovlivnit šampionát? Za sprint je sice 8 bodů, ale rozdíly nejsou velké. Pokud by bojovali o šampionát dva jezdci, jeden z nich sprint vyhrál a druhý nedokončil, mohlo by to mít vliv. První jezdec by navýšil náskok o 8 bodů a jeho soupeř by navíc do závodu odstartoval z horších pozic, takže šance pro další navýšení náskoku.

Sprint může hrát roli také v situaci, kdy je šampionát roztříštěný, což je případ letošní sezóny. Pokud by Leclerc sprint vyhrál, je zřejmé, že získá určité body na některé ze soupeřů, kteří jsou za ním.

Když už je řeč o Leclercovi. Pokud by mu víkend vyšel na maximum, měl by 105 bodů (71+ 34), což by byl rekord v počtu bodů po čtyřech závodech. Momentálně ho drží Nico Rosberg, který měl v roce 2016 rovných 100 bodů.

Leclerc má momentálně náskok 34 bodů. Pokud by ho výrazně navýšil, mohl by překonat i další Rosbergův rekord z roku 2016 – Rosberg měl tehdy v čele šampionátu náskok 43 bodů.

Samotný zisk 39 bodů v jednom víkendu by ale rekordem nebyl. Připomeňme existenci dvojitých bodů – ve F1 byly jen jednou a to v Abú Dhabí 2014. Lewis Hamilton bral za vítězství 50 bodů, Felipe Massa za druhé místo 36 bodů a třetí Bottas 30 bodů.

Současný bodový systém byl zaveden v roce 2010. V roce 2019 se do F1 vrátil bod za nejrychlejší kolo závodu. V letech 2003 až 2009 bodovala první osmička a vítěz bral 10 bodů. Ještě předtím v letech 1991 až 2002 bodovala jen první šestka.

Potřetí v Imole

Formule 1 se do Imoly vrátila v roce 2020 kvůli pandemii. Z dočasného útočiště se nakonec stala regulérní destinace. Okruh má smlouvu do roku 2025. V prvním roce zde vyhrál Lewis Hamilton, vloni pak Max Verstappen.

V minulosti se v Imole jezdila především Velká cena San Marina – naposledy v roce 2006, což bylo také naposledy, kdy zde vyhrálo Ferrari – zásluhou Michaela Schumachera, který vyhrál v Imole celkem 7krát.

Další sprinty nás pak čekají na Red Bull Ringu a Interlagosu.