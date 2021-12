Slipstream Péreze nebyl podle Hornera rozhodující

Christian Horner neskrýval po kvalifikaci radost. „Tohle je jedno z Maxových nejlepších kol v tomto roce,“ řekl Horner pro Sky Sports F1.

Verstappenovi poskytl v prvním pokusu Pérez slipstream, ale podle Hornera to nebylo rozhodující. Verstappen byl o půl sekundy rychlejší, Hamilton v dalším pokusu ztrátu snížil na necelé čtyři desetiny.

„Dokonce i v následujícím kole, když jsme ho poslali znovu na trať, vyrovnal čas. Slipstream měl pravděpodobně hodnotu desetiny nebo dvou, ne půl sekundy. Jeho poslední sektor, když se podíváte na úroveň přítlaku, který měl, je šílený, naprosto šílený.“

„Checo byl oddaným týmovým kolegou, obětoval optimální kolo, aby jeho týmový kolega podal takový výkon, a myslím, že víc po něm nemůžete chtít. Teď se musíme pokusit to zítra proměnit.“

Snížení přítlaku

Red Bull v průběhu víkendu pomalu snižoval přítlak, přičemž Horner prozradil, že rychlost na rovince byla vždy prioritou jejich úvah před kvalifikací.

„Dnes ráno jsme diskutovali o slipstreamu. Snížili jsme přítlak, byl to jediný způsob, jak se jim vyrovnat na rovinkách.“

Po Q1 byl Horner skeptický. V Q2 už byla situace podle Hornera lepší. „Měli jsme zablokování kol na středních (Verstappen si stěžoval na plošku, pozn. redakce), což nebylo ideální. Takže nás to donutilo nasadit měkké. V Q3 pak byly oba pokusy výjimečné.“

„Všechna čest, protože Lewis je tady velmi velmi silný, je to jeden z jeho nejsilnějších okruhů. Zajet takové kolo, to je obrovský výkon.“

Podle Péreze to byl skvělý den

„Myslím, že to byl skvělý den,“ řekl Pérez o výsledku týmu. „Před kvalifikací jsme si mysleli, že bude nesmírně těžké dostat se před Mercedes.“

Pérez skončil čtvrtý, ale porazil Bottase, který odstartuje ze šestého místa.

„U těchto věci (slipstream) stačí málo, aby se to pokazilo. Jsem velmi rád, že to vyšlo a že jsme mohli Maxe podpořit na pole position.“

„Zkoušeli jsme různé úrovně přítlaku, vysoký versus nižší, a rozhodli jsme se jít o stupeň níže v přítlaku s tím, že by to mohlo být pro závod přínosné.“

Red Bull stále bojuje také o titul mezi týmy, ale bude to mít těžké, což si uvědomuje také Pérez. „Ale zítra se může stát cokoli. Dáme do toho všechno a pak uvidíme, kam nás to zavede. Pevně doufám, že se mi podaří dostat Landa hned na startu, a pak už jen vyrazit a snažit se podpořit Maxe.“