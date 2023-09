Slibnému bodovému přídělu Alpinu zamezil Oconův problém s převodovkou

Alpine měl ve Velké ceně Singapuru formule 1 nakročeno k velkému bodovému zisku, body si z městské trati ale nakonec odváží jen Pierre Gasly. Esteban Ocon pro technické problémy závod nedokončil.

Pierre Gasly se po jednom závodě vrátil na bodované příčky, když v Singapuru dojel na šesté pozici.

„Jsem velmi rád, že jsem v tak fyzicky náročném závodě dojel šestý. Do závodu jsem šel se sebevědomím a chtěl jsem mít čistý závod. Zkusil jsem být agresivní a přesně to jsme udělali. Byly tam tvrdé souboje, ale vytěžili jsme z nich maximum a dosáhli nejlepšího možného výsledku,“ řekl Gasly.

„Návrat na body je pro tým důležitý a auto mělo dobrou rychlost. Škoda pro Estebana, mohlo to být šesté a sedmé místo pro tým, takže je důležité se podívat na to, co se stalo.“

Ocon narozeninový závod nedokončil

Esteban Ocon závod v den svých 27. narozenin nedokončil pro technický problém. Ve 43. kole, kdy jej problém potkal, jel přitom na šestém místě.

„Jsem naštvaný, že pro mě závod skončil tímto způsobem. Vedli jsme si dobře a ukázali jsme rychlost. Tým dělal správná rozhodnutí a my v průběhu závodu udělali nějaká předjetí,“ řekl Ocon.

„Bohužel jsme měli problém s převodovkou, který ukončil můj závod. Dnes jsme si zasloužili více, můžeme být ale hrdí na naši výkonnost v průběhu celého víkendu.

„Rozhodně to není způsob, jak jsem chtěl zakončit svoje narozeniny, máme ale šanci se vrátit příští víkend na mé oblíbené trati.“