Šli jsme do toho, říká třetí Russell k volbě střední směsi pneumatik pro Q3

Brit spolu s jezdci Astonu Martin zvolil pro třetí část kvalifikace střední sadu, která se ukázala být prakticky srovnatelná s nejměkčí směsí C6, která, jak potvrdil například Max Verstappen, nevydržela ani celé kolo a od druhého sektoru začala její výkonnost klesat.

„Šli jsme do toho. Mysleli jsme si, že střední sada by mohla být rychlá a ukázalo se, že to byla dobrá volba. Samozřejmě pro zítřek musíme udělat malý kompromis, ale návrat mezi top 3 za to stál,“ řekl Russell v rozhovoru po závodě, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Jsem opravdu velmi spokojen s naší výkonností, byli jsme velmi blízko Oscarovi. Vždy je překvapení, když jste tak blízko McLarenu, který je v tuto chvíli velmi rychlý.“

Russell přitom málem nestihl najet do rychlého kola. V poslední sekci zatáček Rivazza před sebe ještě pouštěl Oscara Piastriho a měl před sebou další jezdce, na které si musel nechat odstup, aby neovlivnili jeho pokus. Do rychlého kola tak najížděl asi dvě sekundy před vypršením časového limitu pro Q3.

„Skoro jsme prošvihli nájezd do kola, na začátku kola jsem byl na prvním převodovém stupni a na rovince jsem ztratil desetinu, protože jsem byl příliš blízko za (Carlosem) Sainzem.

„S třetím místem jsem ale opravdu spokojen. Myslím, že jsme dnes nemohli dosáhnout více, musíme se soustředit na zítřek a pokusit se vrátit na pódium.“

Antonelli skončil v Q2

Russell byl jediným zástupcem Mercedesu ve třetí části poté, co domácí pilot Andrea Kimi Antonelli vypadl už ve druhém kvalifikačním segmentu.

Italovi postup unikl o čtvrt sekundy a skončil za oběma jezdci Ferrari, kteří se také nedostali do nejlepší desítky.

„Jsem samozřejmě zklamaný z toho, že jsem se pro nedělní závod kvalifikoval na 13. místě. Měl jsem opravdu problém na měkké sadě poskládat ve svých kolech všechno dohromady. Bylo opravdu složité dostat pneumatiky do správného okna, neměl jsem dostatečnou přilnavost a měl jsem problém dostat se do rytmu,“ řekl Antonelli pro stránky Mercedesu.

„Předjíždění na této trati je opravdu výzva, takže 13. místo není ideální. Z tréninků ale víme, že v dlouhých jízdách jsme silní. Snad využijeme té rychlosti a posuneme se na body. Pokud se nám podaří využít příležitostí, může z toho nakonec být docela dobré odpoledne.“