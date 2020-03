Sledujte živě: sportovní hvězdy se účastní virtuálních závodů

Virtuální závody i s účastí pilotů formule 1 a dalších profesionálních závodníků z ostatních šampionátů o tomto víkendu opět pořádá internetový magazín The Race, esportový tým Veloce Esports a oficiální virtuální sérii na vyplnění hluchého období založilo i vedení F1.

Kromě formule 1 se místo zrušených závodů začalo závodit virtuálně i v dalších šampionátech všude kolem světa. Alespoň ve virtuální podobě se dnes uskuteční závod na Sebringu místo na listopad odložené dvanáctihodinovky IMSA WSC a ve virtuální realitě se závodí i v IndyCar, NASCAR či v australských Supercars.

Druhým víkendem v řadě pořádá virtuální souboj hvězd webový magazín The Race pod názvem The Race All-Star Esports Battle.

Živý stream na Youtube odstartuje dnes v 18:00. Eventu se opět bude účastnit Max Verstappen a spolu s ním další hvězdy motorsportu. Ve startovní listině figuruje Nico Hülkenberg, pilot Porsche ve formuli E a vítěz Le Mans Neel Jani, otec a syn Juan Pablo a Sebastian Montoyovi, tovární jezdci Aston Martin Racing Nicki Thiim a Johnny Adam, Nelson Piquet jun., hvězda japonských šampionátů Super GT a Super Formula Nick Cassidy či pilot IndyCar Felix Rosenqvist a další závodníci i simraceři.

iRacing dnes pořádá virtuální závod na floridském okruhu Sebring, který měl o tomto víkendu hostit závod WEC na 1000 mil a slavný dvanáctihodinový podnik šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Na startu nebudou prototypy, nýbrž pouze vozy GTE. Ve startovní listině najdeme hvězdy zámořské scény sportovních vozů i IndyCar. Eventu se zúčastní i bývalí vítězové dvanáctihodinovky na Sebringu, na příklad Joao Barbosa. Ze série IMSA se závodu zúčastní i Felipe Nasr, sérii IndyCar budou na Sebringu zastupovat Santino Ferrucci či Colton Herta.

Po uspořádání GP Austrálie minulý víkend (Not The Aus GP) pořádá britský esportový tým Veloce Esports i virtuální GP Bahrajnu, opět pod příznačným názvem Not The Bah GP.

Virtuální závod se uskuteční zítra a ve startovní listině opět nebudou chybět Lando Norris, Stoffel Vandoorne či Esteban Gutierrez. Svého prvního virtuálního závodu se také zúčastní nový pilot Williamsu Nicholas Latifi. Kromě dvou pilotů F1 se po Austrálii do dalšího závodu pustí i gólman Realu Madrid a belgické fotbalové reprezentace Thibaut Courtois.

