Sledujte živě: Josef Král a Scuderia Praha závodí na Paul Ricard

Pražská stáj má na jihu Francie na co navazovat. V prvním závodě v italském Mugellu totiž získala druhé místo a o další stupně vítězů bude na Paul Ricard bojovat stejná posádka. Josef Král se bude za volantem střídat se slovenským podnikatelem a gentleman driverem Miroslavem Výbohem a jeho synem Matúšem.

„Bude to určite další hodně náročný závod. V první řade sbíráme zkušenosti, protože Matúš ani Miro ještě nikdy v Paul Ricard nezávodili, takže je to pro ně zase trochu skok do neznáma. Z toho důvodu nemáme velké ambice, ale samozřejmě uděláme maximum pro to, aby byl co nejlepší výsledek. Speciálně na trati, jako je Le Castellet, kde není vůbec jednoduchá orientace, to bude výzva a za 12 hodin se toho může stát opravdu hodně,“ uvedl spolukomentátor přenosů F1 Josef Král pro F1sport.

Nejvážnější konkurenci pro Ferrari 488 GT3 #11 týmu Scuderia Praha bude představovat švýcarský tým Kessel Racing se stejnou závodní technikou, německá stáj Rutronik Racing by TECE, která do posádky svého Audi R8 LMS GT3 #18 angažovala i zkušeného profesionála Pierra Kaffera nebo tradiční rival pražské stáje tým Herberth Motorsport. Porsche 911 GT3 R #91 německé stáje, která v zimě ovládla Asijskou Le Mans Series ve třídě GT, na konci března zvítězilo v Mugellu právě před pražskou Scuderií.

Kvalifikace na sobotní dvanáctihodinový závod startuje v pátek v 15:00, vozy GT přijdou na řadu v 16:00.

Následovat bude páteční noční trénink od 20:00 do 22:00.

Samotný závod odstartuje v sobotu v 10:00. Šachovnicová vlajka poté zavlaje ve 22:00.

