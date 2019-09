Sledujeme on-line: Penalizaci nakonec dostal jen Räikkönen za výměnu převodovky

20:45: Podle stewardů právě tito tři jezdci hráli v chaosu v závěru kvalifikace důležitou roli.

„Stewardi důrazně doporučují, aby FIA urychlila řešení tohoto typu situace.“

20:45: Stroll, Hülkenberg a Sainz dostali napomenutí.

20:35: První penalizace: Räikkönen na startu klesne o pět míst kvůli výměně převodovky po nehodě.

20:19: Podle stewardů některé záběry ukazují, že Vettel byl všemi koly za bílou čárou, jiné zase ukazují, že pravé přední nebylo. Pokud existují pochybnosti, rozhoduje se ve prospěch jezdce.

20:18: žádný trest pro Vettela za opuštění tratě.

20:13: zatím žádná další rozhodnutí...

19:05: Hülkenberg uvedl, že se věnoval vozům za sebou a nedobrzdil do první šikany. Stewardi mu úmysl opustit trať nedokázali, a tak netrestali.

18:49: nové video:

18:56: Rozhodnutí: Hülkenberg bez trestu za „bezdůvodné opuštění trati“

18:55: Vettel jde také před sportovní komisaře, ale za něco trochu jiného – za opuštění tratě v Q2 a získání výhody. Předpokládáme, že jde o situaci v Parabolice.

18:37: za pomalou jízdu jsou vyšetřováni Hülkenberg, Stroll a Sainz.

17:59: Aby toho nebylo málo, některé týmy prý řeší, odkud vzal Bottas svůj čas při prvních pokusech. Nejdříve to vypadalo, že po červených vlajkách nestihl zajet do měřeného kola. Poté se ale u jeho jména najednou objevil čas.

17:47: Podle novináře Marka Hughese jde před sportovní komisaře všech devět jezdců.

17:24: první reakce jezdců....

17:14: Sledujte červená světla nahoře....

16:56: Mezi stewardy zamíří minimálně Nico Hülkenberg, který bezdůvodně opustil trať v první zatáčce.

16:54: „Už jste někdy viděli něco takového? ptá se Toto Wolff. „Je to horší než juniorská formule. Všichni vypadali jako idioti. Není to hodno formule 1.“

16:49: V závodě F3 dostalo za podobné hry 13 jezdců penalizaci 5 míst a tři penalizaci třech míst.

16:45: FIA před kvalifikací varovala jezdce před „taktickými hrami“. Nebylo to však nic platné. V závěru kvalifikace se utvořila formace podobná letmému startu v Le Mans. Nikomu se nechtělo vyrazit do ostrého kola jako prvnímu. Ve Spa i v Monze je důležitá jízda v závěsu. Jezdci taktizovali tak dlouho, až do měřeného kola najeli z 9 jezdců dva – Leclerc a Sainz.

Foto: Getty Images / Dan Istitene