Slasti a strasti současného vývoje. Nejsme ztraceni, říká Krack

Aston Martin byl vloni na začátku sezóny nejbližším soupeřem Red Bullu a diskutovalo se, kdy Fernando Alonso získá své další vítězství, na které čeká už pořádně dlouho. Nejblíže mu byl v Monaku. Pak ale přišel propad formy. Tým skončil na pátém místě, na kterém je i letos. Na RB má náskok 39 bodů, což je více, než italská stáj získala v prvních 14 závodech. Nemá tak sice ještě nic jisté, ale je na dobré cestě k obhajobě páté pozice.

Na druhou stran dokončuje stavbu nové továrny a přitáhl velká jména. K týmu nastupují

Bob Bell, Andy Cowell a Enrico Cardile. Spekuluje se, že by mohl dorazit i Adrian Newey.

„Budu-li k sobě upřímný, a myslím, že bychom k sobě měli být upřímní všichni – čekali jsme víc. Věděli jsme, že máme určitý odstup od vozů před námi a jak těžké je tento odstup zmenšit. Zatím se nám to nepodařilo, a dokud se nám to nepodaří, nemůžeme být spokojeni,“ řekl Mike Krack pro web týmu.

Aston Martin se snaží vůz vyvíjet. Větší balík nasadil v Maďarsku. „Vylepšení, které jsme namontovali v Maďarsku, fungují. Nejde jen o to, že díky tomu bude auto po zbytek sezony rychlejší, ale také o to, že víme, že rozumíme naší platformě a víme, jak ji rozvíjet.“

„Jeden novinář, který se možná nedíval na souvislosti, se mě zeptal, jestli jsme stále ztraceni. Odpověděl jsem, že být ztraceni znamená, že nevíte, kde jste, nevíte, co dělat. Víme, že aktualizace fungují, takže ztraceni nejsme. Kdyby aktualizace nefungovaly, byli bychom ztraceni, protože by to znamenalo, že svému autu příliš nerozumíme.“

Obtíže vývoje v éře ground effectu

Na začátku roku ale některé novinky Astonu Martin nepřinesly to, co tým ze Silverstonu očekával.

„Některé naše předchozí aktualizace nepřinesly přesně to, co jsme očekávali. Trendy byly správné, ale možná, že očekávané zisky v některých oblastech nebyly tak velké, jak se předpokládalo, zatímco odpovídající ztráty v jiných oblastech byly větší, než se očekávalo. Výsledným efektem je vylepšení, které je méně účinné, než jste doufali.“

„V minulosti bylo běžné, že vylepšení fungovala prakticky okamžitě. Zklamání byla vzácná. Nyní, zejména u podlah, protože jsou nyní tak blízko země a jsou tak nestabilní, není jisté, že je namontujete a budou okamžitě fungovat.“

„Vidíte to napříč paddockem – u nás Ferrari, RB, Red Bullu se snažíme přidat výkon; jiné týmy – McLaren, Mercedes – dělají obrovské kroky. Opravdu není snadné pochopit, co se děje. Naštěstí víme, že naše poslední aktualizace fungují podle očekávání.“

Se současnou formou nejsou Alonso a Stroll spokojeni, což dali i najevo.

„Lance i Fernando jezdili v letošní sezóně výborně ve voze, který se obtížně řídil. Máme dva prvotřídní jezdce, ale musíme jim dát lepší vůz – a to uděláme, protože máme prvotřídní tým. Pokud dáme Lanceovi a Fernandovi nástroje, tak to dokážou.“

„Máme za sebou několik frustrujících měsíců a čas od času Lance i Fernando tuto frustraci veřejně vyjádřili. To mi nevadí, ale myslím si, že je musíme chránit. Jsou to elitní sportovci, ale také lidské bytosti. Po závodě vyskočí z auta, jsou plní adrenalinu, je jim horko, jsou vyčerpaní a mikrofon je vždy u toho. Jezdci jsou vždy exponováni a naší prací je stát před nimi.“

Chystají další aktualizace

„Ve druhé polovině sezony plánujeme další aktualizace vozu AMR24, než se vše přesune na náš vůz pro rok 2025.“

„Musíme být realističtí s ohledem na mezery vpředu a mezery vzadu. Nevzdáváme se roku 2024, ale rok 2025 se brzy dostane do centra pozornosti. Práce na letošním voze je však velmi důležitá, protože právě ta nám udává směr pro příští rok. Se stabilními předpisy se toho hodně přenáší, a co se naučíme teď, přeneseme do roku 2025.“